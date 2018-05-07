القاهرة تبدأ جمع 2 مليار جنيه

مشروع الإسكان الاجتماعى



مدحت إسماعيل



قال المهندس خليل شعث، مستشار محافظ القاهرة، والمدير التنفيذى لوحدة تطوير العشوائيات بالمحافظة، إنه الأخيرة ستجمع بين 1.5 إلى 2 مليار جنيه، قبل نهاية العام الحالى، لاستكمال عمليات بناء 160 ألف وحدة سكنية، فى إطار القضاء على ظاهرة العشوائيات.



وأضاف لـ«المال»، أن المبلغ سيتم توفيره من خلال مساهمات عددًا من الجهات، منها اتحاد البنوك، وصندوق تحيا مصر، إلى جانب جهات أخرى، فى إطار مساعدة محافظة القاهرة فى القضاء على تلك الظاهرة، مشيراً إلى أن ما تم صرفه حتى الأن لتوفير مساكن بديلة للمقيمين فى العشوائيات، بلغ نحو 10 مليارات جنيه.



وأشار «شعت» إلى أن عدداً من مؤسسات التمويل الدولية، منها الاتحاد الأوربى، والوكالة الفرنسية، والوكالة الألمانية، يوفران دعم فنى للمحافظة، موضحاً أن هناك توجيهات من القيادة السياسة لجميع الجهات بتوفير الدعم اللازم لتنفيذ خطة القضاء على ظاهرة العشوائيات، قبل نهاية العام الحالى.



وبحسب تصريحات لمسؤولين فى وزارة الإسكان، فإن هناك 351 منطقة عشوائية غير آمنة فى مصر، يسكنها ما يقرب من مليون مواطن، وتقع تلك المناطق تحت أبراج كهرباء الضغط العالى، أو بجوار السكك الحديدية، أو عبارة عن عشش لا تصلح للحياه الآدمية، ويوجد نحو 230 منطقة من إجمالى المناطق العشوائية تقع داخل نطاق أملاك الدولة.



يشار إلى أن أهم المشروعات التى تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، وتم نقل قاطنى العشوائيات إليها، مشروع حى الأسمرات، المرحلة الثالثة، بتكلفة 1.4 مليار جنيه على مساحة 60 فدانا، أقيم بها 124 عمارة بإجمالى 7440 وحدة سكنية، بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، وكذلك المحروسة 1 و2، على مساحة 51 فداناً بالسلام، بقيمة إجمالية نحو 900 مليون جنيه، ويضم 4832 وحدة سكنية، ومشروع مؤسسة معا، بالتعاون مع المجتمع المدنى، وتضم 1104 وحدة سكنية، وكذلك مشروع أهالينا، المقام بالتعاون مع المنطقة المركزية العسكرية بمساهمات المجتمع المدنى، ويضم 25 عمارة بها 1064 وحدة سكنية، على مساحة 11 فدانا مخصصة من محافظة القاهرة، بالإضافة إلى مشروع روضة السيدة «تل العقارب سابقا»، ويضم 815 وحدة سكنية، و334 محلاً، بالإضافة إلى مشروعين يتم تنفيذهما بالتعاون مع إدارة الأشغال العسكرية، أولهما بمنطقة الشهبة ووادى فرعون، ويضم 1610 وحدات سكنية، بتكلفة 600 مليون جنيه، بتمويل من صندوق تطوير العشوائيات، والأخرى بمنطقة الخيالة، ويضم 42 عمارة، بإجمالى 5220 وحدة، بتكلفة نحو 900 مليون جنيه.