المترو يبدأ تجارب ربط سعر التذكرة بعدد المحطات

المترو

مدحت إسماعيل:



علمت «المال» من مصادر مطلعة، أن وزارة النقل، ممثلة فى الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، بدأت فى التجارب المبدئية لآلية ربط سعر تذكرة المترو، بعدد المحطات، تمهيدا لتطبيقها خلال الأيام القليلة المقبلة.



وقالت المصادر إن الشركة المصرية أجرت ليلة الخميس الماضى، تجارب مبدئية على التذاكر الجديدة، مشيرا إلى أن العاملين فى أكشاك التذاكر تم إطلاعهم على تفاصيل وآلية النظام الجديد للتذاكر.



وأشارت إلى أن سعر التذكرة، حسب البرمجة التى تمت للماكينات الجديدة، ستبدأ بـجنيهين لأول 9 محطات، ترفع إلى 3 لعدد 18 محطة، و5 جنيهات لمحطات الخط كاملا.



وكشف مسئول الشركة المصرية لإدارة المترو، عن أنه سيتم تخصيص شباك لكل فئة من التذاكر الجديدة، وبألوان مختلفة منعا لحدوث مشكلات بين الركاب والعاملين، ولتجنب أى أخطاء.



يشار إلى وزارة النقل، قامت بزيادة أسعار تذاكر المترو، %100 فى مارس 2017، لتغطية الخسائر المتراكمة، والتى قدرتها بنحو 350 مليون جنيه، فضلا عن توقف شركات قطع الغيار الخارجية عن توريد المعدات، بسب عجز إدارة المترو عن سداد مستحقاتها.



وقالت الوزارة إنها تسعى إلى تطبيق نظام جديد يربط سعر التذكرة بعدد المحطات التى يستقلها المواطن.