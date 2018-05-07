سحر نصر: خطة لزيادة معدلات تأسيس الشركات الصغيرة والمتوسطة



■ إلغاء عوائق الدخول للسوق المحلية يخدم رواد الأعمال ويزيد فرص الشراكة



أحمد عاشور



تستهدف الحكومة الوصول بمعدلات مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة فى الاقتصاد المصرى للمستويات العالمية.



وأكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، التزام الحكومة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بدعم القطاع عن طريق الإصلاح التشريعى والتنفيذى.



وأضافت فى تصريحات صحفية خلال مشاركتها بمؤتمر النمو الشامل، وخلق فرص العمل، بحضور المهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات ورئيس ائتلاف دعم مصر، والدكتور أيمن إسماعيل، أستاذ إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية، وأحمد الألفى الرئيس التنفيذى لشركة سوارى فنتشرز، ومؤيد مخلوف، مدير مكتب مؤسسة التمويل الدولية فى الشرق الأوسط، أن الحكومة تقوم بتقديم المزايا الضريبية وتوفر بيئة مناسبة للاستثمار، وألغت الكثير من الإجراءات التى تعيق الاستثمار، ما يجعل دخول رواد الأعمال إلى السوق سهل.



وأوضحت أن الحكومة ملتزمة بحل مشاكل المستثمرين بشكل دورى عبر مجالس فض المنازعات، وهذا كله يصب فى مصلحة تحقيق الهدف الرئيسى، وهو تحقيق مشاركة أكبر للقطاع الخاص، ورواد الأعمال، فى التنمية.



وأشارت إلى أن الوزارة قامت بالعديد من المشاورات والمناقشات مع رواد الأعمال قبل اتخاذ إصلاحات تشريعية وتنفيذية تمس عملهم، كما قامت بطرح مبادرة خاصة لدعمهم تحت إسم «فكرتك شركتك»، وتنسق الوزارة مع جميع الجهات الحكومية لتسهيل عملهم.



وأكدت التزام المجموعة الاقتصادية بالحكومة، بتقديم الضمانات والتمويل الكافى للشركات الصغيرة، مشيرة إلى المميزات التى يمنحها قانون الاستثمار لأصحاب الشركات.



وفى سياق متصل شهدت الوزيرة توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة التمويل الدولية عضو مجموعة البنك الدولى، ومجموعة دالتكس الرائدة فى الإنتاج الزراعى فى مصر، بهدف تعزيز الفرص الاقتصادية للنساء العاملات فى المجموعة، والمالكات لمزارع صغيرة.



ونص الاتفاق على تعاون مشترك بين الفريق الاستشارى للمؤسسة من مجموعة دالتكس المتخصصة فى الإنتاج الزراعى، بهدف تحديد الحلول المستدامة والمجدية من أجل زيادة نسبة السيدات العاملات والمحافظة على وظائفهن فى مجموعة مختارة من المراكز التابعة للمجموعة، بالإضافة إلى زيادة أعداد السيدات المزارعات ومالكات المزارع الصغيرة.



وأشارت «نصر» إلى أهمية هذا التعاون المشترك، وأهمية الخطوة التى تأتى فى ظل خلق فرص عمل للنساء، وتحسين مصادر الدخل لهن، مؤكدة أن الحكومة المصرية تعمل بصورة مستمرة على دعم وتمكين دور المرأة على جميع المستويات.



وقال هشام النجار، الرئيس التنفيذى لمجموعة دالتكس، إن المبادرة تتيح للمجموعة دمج السيدات والرجال فى عمليات الشركة، ما يخلق فرصة متميزة للاستفادة من قاعدة أوسع وأكثر تنوعا من الموارد، سواء من حيث الموظفين أو المزارعين، ومن خلال شركاء النجاح، ويأتى هذا فى سياق إستراتيجية أعمال المجموعة وهى الأوسع نطاقا، والهدف من خلالها هو تطوير الإنتاج والوصول إلى أسواق جديدة، وإيجاد الفرص لمجتمعاتنا.



من جانبه صرح سيرجيو بيمينتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بأن خلق الفرص الاقتصادية للنساء فى القطاعات الرئيسية كالزراعة، يمثل أحد أبرز المحاور الإستراتيجية للمؤسسة، وأن أهمية الاستثمار فى المرأة لا تقتصر على تعزيز النمو الاقتصادى، بل تعود بالنفع على الأعمال التجارية، فالشركات التى تستقطب الموظفات وتعمل على الاحتفاظ بهن ستتمكن من الاستفادة من قاعدة أوسع، وأفضل من الكفاءات.