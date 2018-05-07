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ثقافة وفنون
نور: بناء ديكور رئيسي جديد لرحيم بعد الحريق
الإثنين 07 مايو 2018 01:42 ص
النجمة اللبنانية نور
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النجمة اللبنانية نور
أحمد حمدي:
أكدت النجمة اللبنانية نور أن الحريق الذي اندلع في ديكور مسلسل رحيم الساعات الماضية لم يصب أي شخص ولم تكن متواجدة في التصوير في ذلك الوقت بفضل الله وكذلك باقي أبطال المسلسل.
وأضافت أن الأزمة أنه يعتبر الديكور الرئيس للمسلسل وستأخذ شركة فنون مصر للانتاج وقتا حتى يتم بناء ديكور رئيسي جديد الايام القادمة بالاضافة للتكلفة المادية الهائلة له .
وتابعت انها قطعت جزءا كبيرا من تصوير مشاهدها في مسلسل رحيم الذي تجسد فيه شخصية مختلفة عن ادوارها السابقة " داليا " مع الفنان ياسر جلال الذي يجسد شخصية رحيم في المسلسل .
وقالت نور إن ماحدث الساعات الماضية قضاء وقدر بسبب حدوث ماس كهربائي في احدى الاماكن وكاد يصيب عمال الاستديو لولا ستر الله.
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