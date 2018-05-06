هاتشاج #كلاسيكو_الأرض الأول على تويتر

رونالدو يقود ريال مدريد لهزيمة خيتافي بالدوري الأسباني

أحمد صبرى



تصدر هاتشاج #كلاسيكو_الأرض المركز الأول على موقع التدوينات المصغرة تويتر، كما كان الموضوع الرئيس فى نقاشات رواد فيس، وذلك على خلفية النزاع الكروي بين فريقي ريال مدرير وبرشلونة.



وبلغ عدد المغردين على الهاشتاج قرابة 20 ألف تغريدة، ثم تلاه هاشتاج #ريال مدريد_برشلونة، وسط مناقشات حادة بين مؤيدي الفريقين



وتجري المبارة الآن بين الفريقين بتقدم برشلونة بهدفين مقابل هدف فى الدورى الإسبانى، فى جولاته الأخيرة حيث إن برشلونه حسم الدوري لصالحه.