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رياضة
الجبلاية تستجيب لرغبة صلاح وتزيل صوره الدعائية خلال أسبوع
الأحد 06 مايو 2018 08:38 م
طائرة محمد صلاح
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طائرة محمد صلاح
المال - خاص
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، الأحد، أسبوعا لإزالة أسباب الخلاف ينه وبين نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح على خلفية حقوق الصورة العائدة له.
ومؤخرا غرد صلاح على توتير معلنا عن تعرضه لإهانة كبيرة، جاءت بالتزامن مع استخدام صورة صلاح في لوحات إعلانية بشكل منفرد ومخالف لتعاقدات اللاعب، بخلاف وضعها أيضا على الطائرة التابعة للمنتخب الذي يستعد للمشاركة في نهائيات كأس العالم في روسيا للمرة الأولى بعد غياب 28 عاما.
وفي بيان على الصفحة الرسمية لرئيس الاتحاد هاني أبو ريدة على موقع فيسبوك، الأحد، "
بدأ الاتحاد المصري لكرة القدم بالاتفاق مع جميع الرعاة في إزالة أسباب الخلاف الذي نشب بين الجبلاية و محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني الأول خلال الأيام الماضية، وتنفيذ رغبة اللاعب بناء على ما تم التوصل إليه من اتفاق مع اللاعب ووزير الشباب والرياضة بعد تدخل القيادة السياسية لتتنازل الجبلاية عن حقوقها لصالح نجم مصر الكبير".
ووفق أبوريدة،
اتفق الاتحاد مع شركته الراعية وجميع الرعاة على التحرك سريعا من أجل تنفيذ جميع المطالب التي تم الاتفاق عليها بعد الخطابات الرسمية التي وصلت الشركة من جانب اتحاد الكرة المصري برئاسة المهندس هاني أبو ريدة بإزالة صورة محمد صلاح بشكلها القديم من على طائرة المنتخب التي تنقل الفراعنة إلى روسيا في نهائيات كأس العالم، بجانب التحرك لإزالة صور نجم ليفربول من جميع إعلانات الطرق والتليفزيون.
وانتهت بريزنتيشن مع الشركة الوطنية من التصميم الجديد لطائرة المنتخب الوطني ويستمر العمل حاليا على قدم وساق مع مهندسي شركة مصر للطيران في الورش الخاصة بالشركة في تركيب التصميم على الطائرة والذي ستظهر عليه قبل أول رحلة للمنتخب الوطني لملاقاة المنتخب الكويتي، على أن يتم الكشف عن الطائرة بشكلها الجديد خلال الأيام المقبلة.
وراعت الجبلاية تنفيذ كل ما طلبه محمد صلاح وإنهاء جميع الأزمات بعد المشكلة التي حدثت مؤخرا بشأن حقوق الرعاية وصورة نجم ليفربول على طائرة الفراعنة، وفق البيان
وبدأ الاتحاد أيضا بالاتفاق مع شركته الراعية كذلك في إزالة جميع صور محمد صلاح من إعلانات الطرق والشوارع بعدما طلب لاعب ليفربول عدم وضعه فيها بحيث سيتم الانتهاء من هذه المهمة خلال حوالي أسبوع على أقصى تقدير، وفق البيان ذاته.
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