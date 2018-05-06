الدوحة ودبى تقود مكاسب 5 بورصات.. وهبوط مصر

البورصة العربية

خالد بدر الدين



صعدت مؤشرات 5 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط في ختام تعاملات أول يوم عمل هذا الأسبوع بقيادة الدوحة ودبى بفضل ارتفاع أسعار البترول بينما هبطت مؤشرات 3 بورصات أخرى تصدرتها القاهرة.



وذكرت وكالة رويترز أن أسعار البترول سجلت أعلى مستوياتها مع نهاية الأسبوع الماضي منذ أكثر من 3 سنوات مع تداول خام القياس العالمي مزيج برنت عند 74.87 دولار للبرميل مع ترقب المستثمرين لأنباء من واشنطن حول عقوبات أمريكية جديدة محتملة على إيران.



وقفز مؤشر بورصة الدوحة بحوالي 1.2 % ليصل إلى 9908 نقطة بفضل صعود سعر سهم شركة فودافون قطر الأكثر تداولا في السوق يأكثر من 4 % بعد أن أعلنت الشركة أنها تستعد لإطلاق الجيل الخامس من خدمات المحمول متوقعة توفير تلك الخدمات بحلول نهاية العام.



وارتفع مؤشرسوق مال دبى العام بحوالى 0.8 % ليسجل 2972 نقطة مدعوما بصعود سعر سهم شركة دريك آند سكل للمقاولات 4.6 % وقفز أيضا سعر سهم شركة الخليجية للاستثمارات العامة 12.6 % ليحقق أفضل أداء في إمارة دبي.



وتقدم مؤشر بورصة البحرين بأكثر من 1 % ليصل إلى 1276 نقطة بفضل مكاسب أسهم مجموعة جي.إف.إتش المالية بينما زاد مؤشر سوق مال أبوظبي العام بنسب طفيفة بلغت 0.1 % ليستقر عند 4560 نقطة مع صعود سعر سهم شركة أركان لمواد البناء 11.7% بعد أن أعلنت الشركة الأسبوع الماضي عن ارتفاع صافي الربح في الربع الأول من العام الحالي إلى 11.7 مليون درهم مقارنة مع 10.6 مليون درهم خلال نفس الربع من العام الماضى.



وصعد مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بأكثر من 0.1 % ليتوقف عند 8114 نقطة مدعوما بمكاسب قطاع البتروكيماويات ومنها أسهم شركات بتروكيماويات سعودية مثل شركة التصنيع الوطنية (تصنيع) التى كسب سعر سهمها حوالى 3.1 % وسعر سهم المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي بارتفاع 3 % وسعر سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) القيادي 0.8 % بينما خارج السعودية قفز سعر سهم مجموعة جي.إف.إتش المالية 10.6 % بعد أن أعلنت شركة الاستثمار البحرينية عن تعيين بنك الخليج الدولي لمساعدتها على الإدراج في سوق الأسهم السعودية.



وقالت الشركة إنها تهدف لزيادة حجم الأصول التي تديرها إلى 30 مليار دولار من 6.2 مليار دولار حاليا كما جاء على موقعها الإلكتروني وأنها تلقت عرضا لبيع محفظتها العقارية بالكامل مما عزز من انتعاش أسهمها أيضا.



وخسر المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية حوالى 1.2 % ليهبط إلى 17611 نقطة بينما انخفض مؤشرا بورصتى الكويت ومسقط بنسبة طفيفة بلغت حوالى 0.2 % لكل منهما ليستقرا عند 4784 نقطة و إلى 4718 نقطة على الترتيب.