شلبي: 1902 شركة تقدمت لتنظيم الحج السياحي لهذا العام

موسم الحج

دعاء محمود



قال مجدي شلبي رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة ورئيس قطاع الشركات والمرشدين السياحيين، إن عدد الشركات السياحية التي تقدمت لتنظيم الحج وقامت بإدخال الجوازات بلغت نحو 1902 شركة، موزعة ما بين 263 شركة منظمة لحج 5 نجوم، و 203 لحج 4 نجوم وبالنسبة للحج الاقتصادي فبلغ الشركات نحو 775 شركة والبري 661 شركة .



وأضاف شلبي خلال مؤتمر القرعة الإلكترونية للحج السياحي مساء اليوم الأحد، بأحد فنادق القاهرة، أن عدد التأشيرات المخصصة لكل شركة "الحد الأقصي للادخالات" بحسب الفئة والمستوى ، كانت المستوي الأول 5 نجوم 52 تاشيرة والأربع نجوم 36 والاقتصادي 24 تاشيرة أما البري فكانت 27 تاشيرة.



وتابع أن عدد التأشيرات للمستوى الثاني الـ5 نجوم بلغ 39 تأشيرة والأربع نجوم 27 تأشيرة والاقتصادي 18 والتاشيرات البري 19، أما المستوي الثالث للـ5 نجوم بلغ 26 تأشيرة والأربع نجوم 18 والاقتصادي 13 أما البري فبلغت 14 تأشيرة.