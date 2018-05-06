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سيـــاســة
هاشتاج #خالد_محيي_الدين يتصدر تويتر بمشاركة مشاهير
الأحد 06 مايو 2018 06:35 م
خالد محي الدين.. الصاغ الأحمر مجمع اليسار
أخر الأخبار
خالد محي الدين.. الصاغ الأحمر مجمع اليسار
أحمد صبرى
تصدر هاشتاج #خالد_محيي_الدين المركز الأول على موقع التدوينات المصغرة تويتر بعد وفاته اليوم عن عمر 96عاما .
وخالد مُحى الدين ضابط سابق فى الجيش المصرى ، وأحد الضباط الأحرار وعضو مجلس قيادة الثورة وعضو سابق فى مجلس الشعب المصرى ومؤسس حزب التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى حتى اعتزاله العمل العام.
ونعي محي الدين العديد من الفنانين ورجال السياسة واليساريون خصوصا، معتبرين إياه من أكثر السياسين حنكة بعد اتجاه للعمل السياسي بعيدا عن مجلس قيادة الثورة .
وقال عضو مجلس النواب الفنان خالد يوسف فى تغريدة له :رحل والدي ..رحل #خالد_محيي_الدين رحل من سميت علي اسمه وتربيت علي يديه واعطاني من فيض علمه وخبرته .
وغرد عبدالواحد عاشور : رحم الله المناضل الوطني الكبير الراحل#خالد_محيى_الدين أحد أنقى وأشرف اليساريين المصريين ومؤسس حزب التجمع الوطني الذي توفي اليوم بعد رحلة عطاء طويلة دفاعا عن فقراء وبسطاء هذا الوطن ربطتني بالراحل علاقات وذكريات في مقتبل عمري شكلت وعيي السياسي والثقافي.
وفي سياق متصل، نعى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، السيد/ خالد محيي الدين، عضو مجلس قيادة ثورة يوليو 1952، ومؤسس حزب التجمع، الذي وافته المنية اليوم.
وتقدم رئيس الوزراء بخالص التعازي إلى أسرة الفقيد، معرباً عن تقدير الوطن العميق لما بذله الراحل من اسهامات كبيرة في الحياة السياسية والحزبية
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