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اقتصاد وأسواق
التنمية الصناعية ترهن تسليم عقود ملكية «وحدات الروبيكي» بـ 4 شروط
الأحد 06 مايو 2018 06:16 م
هيئة التنمية الصناعية
أخر الأخبار
هيئة التنمية الصناعية
أحمد اللاهونى
رفضت هيئة التنمية الصناعية، تسليم عقود ملكية وحدات دباغة الجلود بمدينة الروبيكى.
وقالت فى خطاب أرسلته لغرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات، إنها لن تسلم العقود إلا بعد إتمام الشروط المنصوص عليها بالعقد الموقع، والتى تتضمن: "نقل جميع المعدات إلى مدينة الجلد بالروبيكي، وهدم كافة الوحدات بمنطقة مجرى العيون، وسداد المبالغ المالية الناتجة عن فرق المساحة بين الورش القديمة والجديدة بواقع 2000 جنيه لكل م2".
يذكر أن نماذج العقود الخاصة بمدابغ مدينة الروبيكى قد اثارت اعتراضات واسعة من قبل غرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات وقت توقيعها، ومن أبرز البنود التى شهدت رفضا من أصحاب المدابغ، توزيع الوحدات بنظام "حق الانتفاع" وليس بنظام التمليك، كذلك البند الخاص بسحب الوحدة المتعاقد عليها فى حالة عدم تشغيلها خلال 6 أشهر من تاريخ التوقيع.
وأشارت الهيئة في خطابها، إلى أنها على أتم استعداد لاستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعى لكل من يتقدم بطلب الحصول عليهما.
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