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بورصة وشركات
جى إم سى تخطر البورصة باستخدامات حصيلة الاكتتاب العام
الأحد 06 مايو 2018 06:12 م
جى إم سى تخطر البورصة باستخدامات حصيلة الاكتتاب العام
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جى إم سى تخطر البورصة باستخدامات حصيلة الاكتتاب العام
رجب عزالدين
قالت مجموعة جى إم سى للاستثمارات إن حصيلة الاكتتاب العام تم استخدامها فى ابرام تعاقدات مع عدد من الشركات .
وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إنها أبرمت تعاقد مع شركة بيراميدز تريد سنتر بقيمة 8 مليون جنيه ، كما تعاقدت مع شركة أبناء مصر للتجارة بقيمة 21 مليون جنيه .
ووقعت الشركة أيضا تعاقدا مع شركة جى أم سى للصناعات الهندسية والمغذية بقيمة 13 مليون جنيه ، كما تعاقدت مع شركة كانون انفستمنت لإعادة هيكلة رأس مالها ومتابعة إجراءات الطرح مقابل 8% من حصيلة الاكتتاب و4% من مصاريف رسوم ونشرات وجرائد بمبلغ 5.7 مليون جنيه .
وتبلغ قيمة الاكتتاب العام المقيد فى يناير 2015 حوالى 48.2 مليون جنيه لم يتبقى منهم سوى 444 ألف جنيه لم يتم استخدامهم حتى تاريخ 31 ديسمبر 2017 وفقا للبيان.
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