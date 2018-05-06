جى إم سى تخطر البورصة باستخدامات حصيلة الاكتتاب العام

رجب عزالدين





قالت مجموعة جى إم سى للاستثمارات إن حصيلة الاكتتاب العام تم استخدامها فى ابرام تعاقدات مع عدد من الشركات .

وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إنها أبرمت تعاقد مع شركة بيراميدز تريد سنتر بقيمة 8 مليون جنيه ، كما تعاقدت مع شركة أبناء مصر للتجارة بقيمة 21 مليون جنيه .





ووقعت الشركة أيضا تعاقدا مع شركة جى أم سى للصناعات الهندسية والمغذية بقيمة 13 مليون جنيه ، كما تعاقدت مع شركة كانون انفستمنت لإعادة هيكلة رأس مالها ومتابعة إجراءات الطرح مقابل 8% من حصيلة الاكتتاب و4% من مصاريف رسوم ونشرات وجرائد بمبلغ 5.7 مليون جنيه .





وتبلغ قيمة الاكتتاب العام المقيد فى يناير 2015 حوالى 48.2 مليون جنيه لم يتبقى منهم سوى 444 ألف جنيه لم يتم استخدامهم حتى تاريخ 31 ديسمبر 2017 وفقا للبيان.







