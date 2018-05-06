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سيـــاســة
الرئاسة تنعي خالد محي الدين
الأحد 06 مايو 2018 06:04 م
خالد محي الدين.. الصاغ الأحمر مجمع اليسار
أخر الأخبار
خالد محي الدين.. الصاغ الأحمر مجمع اليسار
المال - خاص
نعت رئاسة الجمهورية ببالغ الحُزن والأسي السياسي الكبير الأستاذ "خالد محي الدين" الذي وافته المنية اليوم،
وتقدمت رئاسة الجمهورية لأسرته وذويه بخالص التعازي والمواساة.
وقالت في بيان "لقد كان الفقيد على مدار مسيرته السياسية الممتدة رمزاً من رموز العمل السياسي الوطني، وكانت له إسهامات قيمة على مدار تاريخه السياسي منذ مشاركته في ثورة يوليو 1952، وكذلك من خلال تأسيسه لحزب التجمع الذي أثري الحياة الحزبية والبرلمانية المصرية".
وأضافت "تؤكد رئاسة الجمهورية أن مصر ستبقى ممتنة لإسهامات الفقيد الوطنية وسيرته الخالدة، والتي ستظل محفورة في تاريخ الوطن بحروف من نور لتحتفظ بمكانتها في ذاكرة العمل السياسي المصري بكل تقدير واحترام من الجميع".
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