استقرار أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 644 جنيها

الذهب 1

عمر سالم



شهدت أسعار الذهب، اليوم الأحد، استقراراً فى نهاية التعاملات اليوميه نتيجة إغلاق البورصة العالمية.



وسجل عيار 21 اليوم، نحو 644 جنيها للجرام.



وسجل عيار 18 اليوم، 551 جنيها، فيما سجل عيار 24، نحو 736 جنيها بدلاً من 737 جنيها أمس أول ، وسجلت الأوقية 1314 دولارا أمريكيا.



فيما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 5152 جنيها