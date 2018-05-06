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سيـــاســة
النواب يطالب الحكومة بحل أزمة عمال بيسكو مصر
الأحد 06 مايو 2018 05:41 م
بسكو مصر
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بسكو مصر
ياسمين فواز
طالب الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الحكومة ممثلة في المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، بتدوين ملاحظات أزمة مصنع بسكو مصر في الإسكندرية واتخاذ اللازم بشأن الأزمة التي أدت لتوقف العمل.
جاء ذلك بعدما وجه النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، عضو مجلس النواب، بيانا عاجلا إلى الحكومة بشأن أزمة عمال بسكو مصر البالغ عددهم 2300 عامل بعد توقف العمل بسبب توقف المادة الخام اللازمة للتشغيل.
وقال النائب، في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان، إن الشركة من الشركات الرائدة وعلى الرغم من توقف العمل منذ فترة إلا أنه لم يتم وضع حل لهذه الأزمة.
وأكد عبد الفتاح محمد أن هناك العديد من طلبات الإحاطة في هذا الشأن ولكن دون أي جدوى، مطالبا الحكومة بسرعة التدخل لحل الأزمة
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