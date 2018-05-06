بورسعيد تستعد لميكنة الخدمات

أمانى العزازي



استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، وفد منظومة الشكاوى بمجلس الوزاء، على هامش زيارته للمحافظة للمرور على المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بالأحياء.



وأكد المحافظ، خلال اللقاء، على أن بورسعيد من أولي المحافظات التي سيتم ميكنة العمل بجميع أحيائها، وربطها بآلية موحدة من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدم للمواطنين، وسرعة تأدية الخدمة من خلال مراكز متطورة.



يشار إلى أن المنظومة تستقبل شكاوى المواطنين من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة أو الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528 أو باستخدام تطبيق إيجابى للتليفون المحمول الذي أطلقه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في يناير من العام الماضى، بالإضافة إلى إدارات ومكاتب خدمة المواطنين بالجهات الحكومية.