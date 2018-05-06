خالد محي الدين.. الصاغ الأحمر مجمع اليسار

سلوى عثمان



محطات وصراعات خاضها الراحل خالد محيي الدين ، السياسي المخضرم والضابط الثائر على الحكم الملكى.



ورغم اعتزال محي الدين، العمل العام منذ سنوات ليست قليلة إلا أن وفاته اليوم - عن عمر يناهز 95 عاما - أعادت للاذهان تاريخ هذا الرجل السياسي منذ أن كان ضابطا صغيرا قرر رفض الحكم الملكى ، مرورا بانشقاقه عن صفوف زملائه من الضباط الأحرار، وعودته للعمل السياسي بعد تأسيسه لحزب " التجمع التقدمى الوحدوى " فى عهد السادات بعد عودته من سويسرا ، ودور هذا الحزب فى تجميع أكبر الشرائح من اليساريين فى مصر



ولد محيي الدين في كفر شكر في محافظة القليوبية عام 1922 ، و تخرج في الكلية الحربية عام 1940 ، وفي 1944 أنضم لتنظيم " الضباط الأحرار " وهو برتبة صاغ ، و انقلبوا على حكم الملك فاروق سنة 1952 ، ثم أصبح عضوا في مجلس قيادة الثورة ، وحصل على بكالوريوس التجارة عام 1951 مثل كثير من الضباط الذين سعوا للحصول على شهادات علمية في علوم مدنية بعد الثورة لتقلد مناصب إدارية مدنية في الدولة .



" الصاغ الأحمر " هو الوصف الذي أطلقه الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر على محيي الدين ، فكان معروفا عنه توجهه اليساري ، والذي من أفكاره الدعوة للديمقراطية.



وكانت هذه الأفكار التي دعا إليها محيي الدين زملائه فى مارس 1954 بضرورة عودتهم لثكناتهم العسكرية لإفساح مجال لإرساء قواعد حكم ديمقراطي ، هي من فجرت الخلاف بينه وبين عبد الناصر وأعضاء أخرين من المجلس ، مما دعاه لإستقالة محي الدين من " مجلس قيادة الثورة " ، وارساله - أو ابعاده - الى سويسرا كسفير لمصر ثلاثة سنوات تقريبا .



عاد محيي الدين ليبدأ السير فى طريق الحياة النيابية وترشح فى إنتخابات مجلس الأمة عن دائرة كفر الشيخ عام 1957، ليصبح أحد اعضاء " الهيئة التشريعية " بمصر ، وقام بتأسيس أول جريدة مسائية وهى جريدة " المساء ".



كما كان له دورا فى أزمة " أهالى النوبة " فأثناء تهجيرهم لبناء السد العالى شغل منصب أول رئيس للجنة الخاصة التي شكلها مجلس الأمة في مطلع الستينيات لحل مشاكلهم .



ظل محيي الدين يقوم بادوار عديدة للنهوض بالصحافة فى مصر وتولى رئاسة مجلس إدارة ورئاسة تحرير دار أخبار اليوم خلال عامي 1964 و1965، كما كان أحد مؤسسي مجلس السلام العالمي ، ورئيس منطقة الشرق الأوسط، ورئيس اللجنة المصرية للسلام ونزع السلاح ، ونال جائزة " لينين " للسلام عام 1970 .



من التواريخ المفصلية فى تاريخ الحياة السياسية المصرية هو 11 نوفمبر 1976 والذي ألقي فيه الرئيس الراحل أنور السادات خطابه بمناسبة افتتاح دور إنعقاد مجلس الشعب الأول.



وأعلن السادات عن قراره إنشاء " ثلاثة منابر " وهم : منبر اليمين " الأحرار الاشتراكيين " ، و منبر اليسار " التجمع التقدمى الوحدوى " ــ والذي اسسه محيي الدين ــ و منبر " الوسط " تنظيم مصر العربي الاشتراكي "، ثم أسس السادات مسه حزبا أطلق عليه " الحزب الوطني الديمقراطي " ، ودعا أعضاء حزب " مصر الاشتراكي " إلى الانضمام إليه،وهو ما فعلوه جميعا بشكل شبه آلي، وتولى رئاسته .



وكانت تجربة " التجمع " من التجارب الملفتة للنظر فى تلك الحقبة ، فكان " تجمعا " بالفعل فضم اليسار بأغلب توجهاته واختلافاته الفكرية ، وكان حلقة الوصل وسبب نجاح هذه التجربة هو محيي الدين نفسه ، حتى بدأ صراعا بينه وبين السادات ؛ فاتهمه بالعمالة لموسكو ــ وهى إحدى التهم التى كانت توجه لليساريين بمصر والوطن العربي فى السبعينات والثمانينات ــ .

لم يترك محيي الدين رئيسا لمصر إلا وكان له صداما معه ، فكان له قرار من الانتخابات الرئاسية فى عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك ، و رفض المشاركة في الإنتخبابات الرئاسية التى قرر مبارك عقدها ، وتخلى عن قيادة حزب " التجمع " واعتزل العمل السياسي بعد الانتخابات بسنوات قليلة ، ول عضوا بمجلس الشعب منذ عام 1990 وحتى 2005 .



كتب محي الدين كتابين الأول هو "الآن أتكلم" وهى مذكراته الخاصة، والكتاب الثاني هو "الدين والاشتراكية" .