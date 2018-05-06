EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
شقيقان يتخارجان من الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية
الأحد 06 مايو 2018 05:04 م
الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية
أخر الأخبار
الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية
رجب عزالدين
أعلنت شركة الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية عن قيام عميلين من عملائها"شقيقين" ببيع أغلب حصصهما في الشركة.
وقالت الشركة في بيان للبورصة المصرية إن العميل كامل نبيه عيسى العتابي باع عدد 336700 من أسهم الشركة لتنخفض نسبة مساهمته بعد التنفيذ من 5.99% إلى صفر .
كما باع الشقيق محمد نبيه عيسى العتابي عدد 550 ألف سهم لتنخفض نسبة مساهمته من 10% إلى 0.0225 % .
وبلغ متوسط شرع السهم فى الصفقتين 8 جنيهات، بقيمة اجمالية 2.6 مليون جنيه للبائع الأول، و4.4 مليون للبائع الثانى، وتم التنفيذ بواسطة شركة سيجما لتداول الأوراق المالية.
وأعلنت الشركة في وقت سابق عن قيام العميل عمرو عبد المجيد السيد مرسي بشراء حصة البائع الأول، بينما قامت شركة تلال للإسكان والتعمير بشراء حصة البائع الثاني.
وسجلت الشركة صافي ربح قدره 1.19 مليون جنيه خلال 2017 مقابل أرباح بلغت 1.66 مليون جنيه في 2016.
ويبلغ رأسمال الشركة 22.5 مليون جنيه، موزعا على 5.6 مليون سهم، بقيمة اسمية 4 جنيهات للسهم.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا