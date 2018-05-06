شقيقان يتخارجان من الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية

الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية

رجب عزالدين



أعلنت شركة الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية عن قيام عميلين من عملائها"شقيقين" ببيع أغلب حصصهما في الشركة.



وقالت الشركة في بيان للبورصة المصرية إن العميل كامل نبيه عيسى العتابي باع عدد 336700 من أسهم الشركة لتنخفض نسبة مساهمته بعد التنفيذ من 5.99% إلى صفر .



كما باع الشقيق محمد نبيه عيسى العتابي عدد 550 ألف سهم لتنخفض نسبة مساهمته من 10% إلى 0.0225 % .



وبلغ متوسط شرع السهم فى الصفقتين 8 جنيهات، بقيمة اجمالية 2.6 مليون جنيه للبائع الأول، و4.4 مليون للبائع الثانى، وتم التنفيذ بواسطة شركة سيجما لتداول الأوراق المالية.



وأعلنت الشركة في وقت سابق عن قيام العميل عمرو عبد المجيد السيد مرسي بشراء حصة البائع الأول، بينما قامت شركة تلال للإسكان والتعمير بشراء حصة البائع الثاني.



وسجلت الشركة صافي ربح قدره 1.19 مليون جنيه خلال 2017 مقابل أرباح بلغت 1.66 مليون جنيه في 2016.



ويبلغ رأسمال الشركة 22.5 مليون جنيه، موزعا على 5.6 مليون سهم، بقيمة اسمية 4 جنيهات للسهم.