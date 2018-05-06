المصرية للأقمار الصناعية تعلن توزيعا نقديا بـ60 سنتا أمريكيا للسهم

المصرية للأقمار الصناعية - نايل سات 66

رجب عزالدين



أعلنت شركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات" عن توزيع نقدي بقيمة 0.6 دولار للسهم يبدأ صرفه اعتبارا من 27 مايو الجاري.



وقالت الشركة في بيان للبورصة المصرية إن الحق في التوزيع لمشتري السهم سينتهي انتقاله بنهاية جلسة يوم الثلاثاء الموافق 22 مايو الجاري.



واقترح مجلس إدارة الشركة توزيع كوبون نقدي على المساهمين عن 2017، بواقع 50 سنتا للسهم، ثم اعتمدت عمومية الشركة في 29 أبريل الماضي زيادتها إلى 60 سنتا للسهم.



وسجلت الشركة صافي ربح قدره 68.5 مليون دولار خلال 017، مقابل أرباح بلغت 73.3 مليون دولار في 2016.



ويبلغ رأسمال الشركة 186.6 مليون دولار، موزعا على 37.3 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 دولارات.