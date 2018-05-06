EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
المصرية للأقمار الصناعية تعلن توزيعا نقديا بـ60 سنتا أمريكيا للسهم
الأحد 06 مايو 2018 04:56 م
المصرية للأقمار الصناعية - نايل سات 66
أخر الأخبار
المصرية للأقمار الصناعية - نايل سات 66
رجب عزالدين
أعلنت شركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات" عن توزيع نقدي بقيمة 0.6 دولار للسهم يبدأ صرفه اعتبارا من 27 مايو الجاري.
وقالت الشركة في بيان للبورصة المصرية إن الحق في التوزيع لمشتري السهم سينتهي انتقاله بنهاية جلسة يوم الثلاثاء الموافق 22 مايو الجاري.
واقترح مجلس إدارة الشركة توزيع كوبون نقدي على المساهمين عن 2017، بواقع 50 سنتا للسهم، ثم اعتمدت عمومية الشركة في 29 أبريل الماضي زيادتها إلى 60 سنتا للسهم.
وسجلت الشركة صافي ربح قدره 68.5 مليون دولار خلال 017، مقابل أرباح بلغت 73.3 مليون دولار في 2016.
ويبلغ رأسمال الشركة 186.6 مليون دولار، موزعا على 37.3 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 دولارات.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا