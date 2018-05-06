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سيـــاســة
رسميا.. بدء تعديل قانون مجلس النواب
الأحد 06 مايو 2018 04:38 م
مجلس النواب
أخر الأخبار
مجلس النواب
ياسمين فواز
أعطي الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، لجنة الشؤون التشريعية والدستورية، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، إشارة البدء فى إجراء تعديلات على قانون مجلس النواب خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، مؤكدا على أن تعديل هذا القانون واجب فى الأيام المقبلة، مضيفا:" وأنا على ثقة كبيرة من اللجنة التشريعية والدستورية بما بها من القامات ستدخل تعديلات تدعم الحياة السياسية وترسخ الممارسة الديمقراطية".
من جانبه، كشف الدكتور هشام عمارة، القيادى بالائتلاف وعضو المكتب السياسي لدعم مصر، أن النظام الانتخابي الجديد سيقوم على مبدأ تعميق الحياة الحزبية من خلال التركيز على نظام القوائم بنسبة ٧٥٪ مع ترك مساحة الفردى لن تتعدى ٢٥٪.
وأشار عمارة في تصريحاته لـ"المال" إلى أن النظام الجديد سيكون معياره الأساسي هو الصالح العام وصالح الدولة والرؤية العامة لها، مؤكدا أنه عندما تكون الانتخابات بالقائمة فإنه سيجبر النائب على أن يكون ولاؤه للحزب أو الائتلاف الذي يمثله وليس لنفسه.
وشدد القيادى بالائتلاف أن في نهاية النظام الانتخابي المرتقب سيكون هناك كتلتان فائزتان فقط كما في دول العالم.
يشار إلى أن الانتخابات البرلمانية المقبلة تجرى فى بداية عام 2021 المقبل.
و حددت المادة 102 من الدستور عدد نواب البرلمان بألا يقل عن 450 نائبا، بالإضافة إلى النسبة المخصصة لرئيس الجمهورية فى التعيين.
كما أن المجالس المحلية الشعبية هى التى تملك تمثيلا ثابتا فقط وفق المادة 180 من الدستور، بأن تخصص ربع المقاعد للشباب، والربع الآخر للمرأة، وأن يمثل العمال والفلاحون بنسبة 50%، فى كافة المجالس المحلية على عكس النسب المخصصة للبرلمان فى أول تشكيل له عقب إقرار الدستور.
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