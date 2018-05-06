طارق عامر: قانون البنوك الجديد يرسخ لأساليب جديدة من الرقابة

طارق عامر 22

محمد سالم وسمر السيد وسيد بدر



أكد طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، الأحد أن قانون البنوك الجديد الذي ناقش مجلس إدارة البنك ورقته المبدئية الاسبوع الماضي، يرسخ لطرق جديدة للرقابة على البنوك.



و أوضح عامر في الجلسة الختامية لمؤتمر النمو الشامل وخلق فرص العمل "نعمل على تقوية قواعد الحوكمة داخل القطاع المصرفي واستحداث أسلوب جديد للترخيص للإدارات التنفيذية".



وتابع "ناقشنا القانون الجديد مع مؤسسات دولية منها صندوق النقد والبنك الدوليين، و مؤسسات أوروبية"، منوها الى أن القانون أيضا يعتزم تقوية مجلس إدارة البنك المركزي وزيادة سلطاته و دعم استقلال قراره، ب وكذلك الرقابة على مجلس إدارة البنك المركزي بما يضمن سلامة القرار السياسى والاقتصادي المتخذ لحماية مكتسبات البنوك والحفاظ عليها.



و أضاف أن البنك المركزي عمل على محورين هامين خلال الفترة الماضية أولها هو تعزيز الاستقرار النقدي، فلن تستطيع خلق فرص عمل وجذب المستثمرين في ظل سوق مضطرب



ولفت إلى نجاح المركزي في تحقيق استقرار السوق ويستطيع المستثمر القيام بأعماله بدقة و الحصول على الدولار بسهولة بعدما ألغى البنك المركزي كافة القيود على تداول العملة الأجنبية.



و أشار إلى المحور الثاني وهو تحقيق الأهداف معدلات البطالة من خلال النهوض بمستوى القطاع المصرفي الذي يتمتع بسيولة كبيرة ومسب توظيف أقل من المتوسط



وقال عامر "وبالتالي فالتحدي الأصعب هو الوصول لكافة الطبقات من خلال العمل على محاور لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة".



وأضاف "لدينا فرصة كبيرة في ظل التقدم التكنولوجي للوصول لكافة الفئات بتكلفة أقل بكثير والمركزي قام باستحداث إدارات للتعامل مع التكنولوجيا المالية حتى يتمكن من وضع قواعد رقابية تضمن حماية القطاع المصرفي من الاختراقات".



