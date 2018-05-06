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سيـــاســة
برلماني يطالب التعليم بعرض رؤيتها التعليمية على النواب قبل التطبيق
الأحد 06 مايو 2018 03:34 م
القاهرة للخدمات التعليمية
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القاهرة للخدمات التعليمية
ياسمين فواز
تقدم الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، ببيان عاجل خلال الجلسة العامة اليوم، الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، ضد قرارات وزير التعليم بالنسبة لإلغاء نظام المدارس التجريبية
وقال حسب الله: "هناك ملايين الأسر المصرية تعمل طول العام على "تحويش 1500 جنيه عشان تدخل ابنها المدارس التجريبي للغات التابعة للوزارة فييجى الوزير بقرار شخصي ويلغى هذا النظام".
وطالب المتحدث باسم مجلس النواب، وزير التعليم بتوضيح رؤيته فى إلغاء نظام التعليم التجريبي وهدفه من التطوير، وعرض القرار على اللجنة المختصة بالبرلمان.
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