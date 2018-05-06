رئيس الوزراء: لا مجال لسياسة المسكنات أو تأجيل اتخاذ القرارات

محمد سالم وسمر السيد وسيد بدر

قال رئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل، الأحد، إنه لا مجال لسياسة المسكنات أو تأجيل اتخاذ القرارات، مشيرا إلى أن الحكومة عقدت العزم على مواجهة التحديات بشفافيةكوسيلة للانطلاق نحو غد أفضل.



وأضاف :"لا توجد إصلاحات بدون تحديات و التحديات كبيرة وأنا على ثقة بقدرتنا على مواجهتها".





أشار إلي أن الحكومة نجحت في مواجهة المرحلة الأصعب.



ولفت إلى أن المؤتمر الذي تعقده الحكومه الْيَوْمَ والبنك المركزي المصري وصندوق النقد الدولي و يضم العديد من الخبراء سيكون له دور في الخروج بنتائج فعالة تساعدنا على

تحقيق النمو وخلق فرص عمل وبناء مستقبل واعد أكثر إشراقا .





أكد على التزام الحكومة بتنفيذ البرنامج الاصلاحي مدعومة من الاراده السياسية .











