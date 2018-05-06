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اقتصاد وأسواق
رئيس الوزراء: لا مجال لسياسة المسكنات أو تأجيل اتخاذ القرارات
الأحد 06 مايو 2018 03:31 م
رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل خلال المؤتمر الإقتصادي
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رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل خلال المؤتمر الإقتصادي
محمد سالم وسمر السيد وسيد بدر
قال رئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل، الأحد، إنه لا مجال لسياسة المسكنات أو تأجيل اتخاذ القرارات، مشيرا إلى أن الحكومة عقدت العزم على مواجهة التحديات بشفافيةكوسيلة للانطلاق نحو غد أفضل.
جاء ذلك في كلمته بفعاليات المؤتمر الذي يُعقد بالتعاون بين الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري وصندوق النقد الدولي الْيَوْمَ الأحد تحت عنوان"النمو الشامل وخلق فرص العمل.
وأضاف :"لا توجد إصلاحات بدون تحديات و التحديات كبيرة وأنا على ثقة بقدرتنا على مواجهتها".
و
أشار إلي أن الحكومة نجحت في مواجهة المرحلة الأصعب.
ولفت إلى أن المؤتمر الذي تعقده الحكومه الْيَوْمَ والبنك المركزي المصري وصندوق النقد الدولي و يضم العديد من الخبراء سيكون له دور في الخروج بنتائج فعالة تساعدنا على
تحقيق النمو وخلق فرص عمل وبناء مستقبل واعد أكثر إشراقا .
و
أكد على التزام الحكومة بتنفيذ البرنامج الاصلاحي مدعومة من الاراده السياسية .
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