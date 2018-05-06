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نقل وملاحة
السكة الحديد: انتظام حركة القطارات على خط بنها بورسعيد
الأحد 06 مايو 2018 03:15 م
السكة الحديد
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السكة الحديد
محمود محسن
أكد المهندس سيد سالم، رئيس هيئة السكة الحديد، اليوم الأحد، انتظام حركة سير القطارات على خط بنها - بورسعيد، مضيفًا لاصحة لما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى عن تعطل حركة سير القطارات على الخط.
وأوضحت الهيئة، فى في بيان لها، أن الحركة تعمل بصورة طبيعية باستثناء تأخر قطار 185 ركاب سوهاج بورسعيد، لمدة 10 دقائق، بسبب احتكاكه بباب سيارة نقل متوقفة بجوار السكة الحديد بالتل الكبير، مما أدى إلى وقوع إصابات طفيفة لأربعة أشخاص.
وتناشد الهيئة تحرى الدقة عند كتابة أى أخبار تخص مرفق السكة الحديد والرجوع إلى المصادر الرسمية.
السكك الحديدية
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