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عقـــارات
قطع مياه الشرب عن الزمالك.. غدًا
الأحد 06 مايو 2018 02:57 م
محطة المياه
أخر الأخبار
محطة المياه
المال - خاص
أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، أنه سيتم قطع المياه عن مناطق (الزمالك البحرية) بمنطقة الزمالك، ابتداءً من 8 صباح غد الإثنين -الموافق 7-5-2018- وحتى 4 عصر نفس اليوم، ولمدة 8 ساعات، نظراً لقيام هيئة مترو الأنفاق بتحويل مسار خطوط المياه ضمن أعمال المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق بمحطة مترو الزمالك.
وتهيب الشركة بالمواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات، بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدة قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب، متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.
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