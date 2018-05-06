مودرن بيتومود تعلن اعتزامها الانقسام إلى شركتين

مودرن بيتومود

رجب عزالدين



أكدت شركة الحديثة للمواد العازلة - مودرن ( بيتومود )، اعتزامها فصل النشاطين الرئيسيين لها من خلال الانقسام لشركتين.



جاء ذلك فى بيان للرد على استفسارات البورصة، بخصوص ما نشرته "المال" بعدد اليوم الأحد، تحت عنوان "مودرن تعتزم الانقسام لشركتى عزل حرارى ومائى".



وقالت الشركة إن موضوع الانقسام يأتى فى سياق قرارات مجلس الإدارة بتاريخ 25 إبريل الماضى، ووافق المجلس على فصل النشاطين مع احتفاظ الكيان الأم "الشركة القاسمة" بصناعة العزل المائى، وكذلك مع استمرار قيد الكيانيين بالبورصة المصرية.



وأضافت الشركة أنها اتفقت مع شركة فاروس القابضة للقيام بمهام المستشار المالى لعملية الإنقسام، مشيرة إلى أن الدراسات الخارجية حول هذا الانقسام لم يتم إعدادها بعد.



وقال وليد جمال الدين، رئيس مجلس إدارة مودرن بيتوميد، إن شركته تعتزم الانقسام إلى شركتين، الأولى تختص بصناعة العزل الحرارى، والثانية للعزل المائى.



وأضاف فى تصريحات لـ"المال"، أنه وفقاً للدراسة الأولية فمن المخطط أن تمتلك الشركة المنقسمة مصنع مودرن بالهند، إلى جانب أحد خطوط الإنتاج التى تم الاستحواذ عليها فى فترة سابقة، والموجود بمصنع العاشر.



وتعمل «مودرن» بمجال إنتاج المواد العازلة للرطوبة والحرارة والصوت بأنواعها المختلفة، وتصنيع مواد الديكور والمعمار ومسلتزماتها، وتصدر النسبة الأكبر من منتجاتها.



ويبلغ رأسمال موردن 119 مليون جنيه، موزعاً على 119 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيه للواحد، وتستحوذ عائلة وليد جمال الدين، ورجل الأعمال الخليجى على حسن دايل، على أغلبية أسهم الشركة.



ولجأت عدة شركات مقيدة فى البورصة للانقسام خلال الفترة الماضية، وأولها مجموعة عامر جروب، التى انقسمت إلى عامر جروب، وبورتو جروب، وتسعى شركة سامكريت للانقسام إلى 4 شركات، والعربية لحليج الأقطان إلى شركتين.