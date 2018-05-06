خطوات طلب خدمة أوبر إيتس‎

أوبر

المال – خاص



تنشر "المال"، اليوم الأحد، خطوات طلب خدمة توصيل الطعام عبر المحمول "أوبر إيتس"، التى أطلقتها شركة أوبر لطلب سيارات الأجرة بالشراكة مع 100 مطعم بالقاهرة.



1. قم بتنزيل التطبيق أو إذهب إلى ubereats.com.

2. قم بالاشتراك، اتبع خطوات إنشاء حساب.

3. أدخل موقع استلام الطلبات، المنزل، العمل، أو أي عنوان تختاره.

4. قم بتصفح المطاعم المتوفرة، ابحث عن مطعمك المفضل، أو قم بتغيير التفضيلات وفقاً لنوع الطعام، السعر، توقيت الوصول، أو نظامك الغذائى.

5. حدد الطعام الذي تريده، وقم بعمل الطلب.

6. أنهى إجراءات الطلب وحدد اختيارات الدفع، نقداً أو باستخدام بطاقتك الائتمانية المسجلة على التطبيق

7. تتبع طلبك: تابع معاد استلام طلبك من المطعم والوقت المتبقى لوصوله إليك في غضون ٣٠ إلى ٤٠ دقيقة.