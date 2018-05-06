الطماطم بأربعة جنيهات والبامية 20

الطماطم

الصاوي أحمد:



شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة، تباينا فى السوق، اليوم الأحد.



وتراوحت الطماطم بين 2.5 إلى 4 جنيهات بدلا من 5 مؤخرا ، والبطاطس من 2.5 إلى 3.5، والخيار 4 جنيهات والفلفل البلدى من 5 إلى 8، بدلا من 12 والفلفل الرومى من 5 إلى 10، والفلفل الألوان 15.



وأكد تجار بأسواق الجيزة، لـ "المال"، أن سعر البصل الأحمر "الخزين" 4 جنيهات، والجديد 2.5، والملوخية من 6 إلى 7، والقلقاس 5، والسبانخ 4.5، والفاصوليا 5 - 6 جنيهات، بدلاً من7، والكوسة 4، والبسلة من 4 إلي 6 جنيهات بدلا من 8 الأسبوع الماضي، والبامية 15 إلى 20 جنيها بدلاً من 30 قبل أيام.



وأوضحوا أن سعر الليمون من 8 إلى 10 جنيهات، والباذنجان الرومى 2.5، والباذنجان "العروس" 4، والثوم 8، والجزر 4.5 إلى 7، والكرنب 5، وورق العنب من 10 إلى 15.



وعلى مستوى الفاكهة، تراوح سعر البرتقال بين 5 و6 جنيهات، والتفاح الأمريكى 28، والأصفر 23، والتفاح البلدى من 10 إلى 13 والمشمش 20 جنيهًا، والجوافة 10، والكنتالوب بين 4 و5، والخوخ من 5 إلى 10 جنيهات، والبلح من 6 إلى 7، وتراجع سعر كيلو الموز ليسحل 5 جنيهات بدلاً من 6.5 خلال الفترة الماضي.