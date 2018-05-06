وزيرة الاستثمار: خطة لزيادة معدلات تأسيس الشركات الصغيرة

سحر نصر 787

أحمد عاشور



قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن الحكومة تستهدف الوصول بمعدلات مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد المصري المستويات العالمية.



وأكدت الوزيرة على التزام الحكومة بتوجيهات رئيس الجمهورية، بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة عن طريق الإصلاح التشريعي والتنفيذي.



جاءت هذه في التصريحات خلال مشاركة وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، في مؤتمر النمو الشامل وخلق فرص العمل، بحضور المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات ورئيس ائتلاف دعم مصر، والدكتور أيمن إسماعيل، أستاذ إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية، والأستاذ أحمد الألفي الرئيس التنفيذي لشركة سواري فنتشرز، ومؤيد مخلوف مدير مكتب مؤسسة التمويل الدولية في الشرق الأوسط.



وقالت إن الحكومة تقوم بتقديم المزايا الضريبية وتوفر بيئة مناسبة للاستثمار، وألغت الكثير من الإجراءات التي تعيق الاستثمار، ما يجعل دخول رواد الأعمال إلى السوق سهل، بالإضافة إلى إلتزام الحكومة بحل مشاكل المستثمرين بشكل دوري عبر مجالس فض المنازعات، وهذا كله يصب في مصلحة تحقيق الهدف الرئيسي، وهو تحقيق مشاركة أكبر للقطاع الخاص، خاصك رواد الأعمال، في التنمية.



وأضافت أن الوزارة قامت بالعديد من المشاورات والمناقشات مع رواد الأعمال قبل اتخاذ إصلاحات تشريعية وتنفيذية تمس عملهم، وقامت الوزارة بطرح مبادرة خاصة لدعم رواد الأعمال تحت إسم "فكرتك شركتك"، كما تنسق الوزارة مع كافة الجهات الحكومية لتسهيل عمل رواد الأعمال.



وأكدت على التزام المجموعة الاقتصادية بالحكومة بتقديم الضمانات والتمويل الكافي للشركات الصغيرة، مشيرة إلى المميزات التي يمنحها قانون الاستثمار لأصحاب الشركات.