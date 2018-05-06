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تأميـــن
350 مليون جنيه أقساط GIG لتأمينات الحياة بنهاية الربع الثالث
الأحد 06 مايو 2018 01:49 م
المصرية للتأمين التكافلي gig
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المصرية للتأمين التكافلي gig
مروة عبد النبى:
حققت شركة "gig" لتأمينات الحياة أقساط تأمينية خلال الـ9 شهور – من يوليو الى مارس- بقيمة 350 مليون جنيه فيما حققت 105 مليون جنيه أقساط تأمينية خلال 3 شهور الربع الثالث فقط.
وأشار رماح اسعد العضو المنتدب لشركة "gig" ان شركته تستهدف تجاوز إجمالى الأقساط التأمينية لشركته بقيمة تتراوح مابين 400-450 مليون جنيه بنهاية يونيو المقبل مشيرآ إلى أن الشركة أبرمت عددآ من العقود التى وصفها بالمربحة وذلك بهدف تنقية المحفظة والحفاظ على معدلات نمو الشركة.
وأوضح أسعد أنه اتخذ قرار بتصفية عقود غير مجدية بالنسبة للشركة بقيمة تجاوزت 230 مليون جنيه لعدم ربحيتها علاوة على رفع مستوى الخدمة للعميل وسرعة الرد على استفساراته وتلبية احتياجاته بأقصى سرعة ممكنة.
ولفت الى حصول شركته على الموافقة المبدئية من هيئة الرقابة المالية على مزاولة نشاط التأمين البنكى مع بنك مصر ايران وذلك حتى الإنتهاء من الاجراءات التى طلبها الرقيب للحصول على النهائية خلال أيام.
وأشار إلى التفاوض مع عدد من البنوك لإبرام سابع اتفاق تأمين بنكى لـ"GIG" وخاصة أن تسويق المنتجات التأمينية عبر البنوك عملت على تنشيط بوالص الفردى بصورة غير مسبوقة، ما رفع من معدلات نموه بشكل كبير.
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