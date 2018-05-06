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بورصة وشركات
المصرية لخدمات النقل تعلن توزيعًا نقديًا جنيه على قسطين
الأحد 06 مايو 2018 01:45 م
إيجيترانس
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إيجيترانس
رجب عزالدين
أعلنت شركة المصرية لخدمات النقل (إيجيترانس)، عن توزيع نقدى بقيمة جنيه للسهم يتم صرفه على قسطين بالتساوى.
وقالت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأحد، إن القسط الأول قيمته 50 قرشًا، وسيتم صرفه اعتبارًا من 28 يونيو المقبل، أما القسط الثانى فسيصرف اعتبارًا من 30 أغسطس المقبل.
وأضافت الشركة أن الحق فى التوزيع لمشتري السهم سينتهى انتقاله بنهاية جلسة يوم الإثنين 25 يونيو 2018.
ويبلغ رأسمال الشركة 156.06 مليون جنيه، موزعاً على 31.2 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات للواحد.
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