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اقتصاد وأسواق
وزيرا التموين والزراعة: صياغة آليات جديدة لتسعير القمح المحلى
الأحد 06 مايو 2018 01:04 م
القمح
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القمح
الصاوي أحمد
أكد محمد المصليحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، لـ«المال»، أن بداية من الموسم المقبل توضع آليات جديدة لتنظيم شراء القمح المحلى من المزراعين، وتتضمن الآليات، أن يوضع السعر الاسترشادى للقمح قبل موسم زراعته بفترة كافية، وتحديدها وفقا لأعلى سعر عالمى خلال آخر 3 أشهر.
وقال المصليحى، خلال افتتاح موسم حصاد القمح، مع وزير الزراعة فى محافظة الفيوم، السبت، أن استلام مليار جنيه من وزارة المالية أسبوعيًا أن يسدد مستحقات توريد القمح، كما أن حجم مستحقات القمح هذا العام متوقع أن تصل إلى 4 ملايين طن، مخصص لها 16 مليار جنيه.
أوضح المصيلحى، أن الأرز ليس محصولا تموينيا مثلا القمح والسكر، كما أن الوزارة تلتزم بشراء القمح والقصب من المزارعين المحليين، مهدداً محتكرى الأرز، بوجود تعامل جديد لردعهم، كما أنه يوجد احتياطى إستراتيجى من جميع المحاصيل والسلع التمونية، هم السكر، والزيت، والأرز، والمسلي.
وأشار المصيلحى، إلى أن إجمالى ما استقبلته محافظة الفيوم من القمح حتى السبت بلغ 98 ألف طن، بزيادة كبيرة عن العام الماضى فى هذا الموعد، لافتا إلى أن إجمالى ما تورد على مستوى محافظات الجمهورية حتى الآن بلغ 1.8 مليون طن، وتوقع وصول الكمية الموردة حتى نهاية الموسم إلى 4 ملايين طن.
من جهته، أكد عبد المنعم البنا، وزير الزراعة، أن المساحة المنزرعة من محصول القمح على مستوى الجمهورية هذا العام بلغت 3 ملايين و260 ألف فدان، بزيادة كبيرة عن العام الماضى، الذى بلغت خلاله المساحة المنزرعة من القمح حوالى 2.9 مليون فدان، لافتاً إلى أنه من المستهدف وصول الكمية المنتجة من الأقماح المحلية هذا العام إلى حوالى 9 ملايين ونصف المليون طن.
أكد البنا، أن التغيرات المناخية التى شهدتها البلاد مؤخرا عملت على تبكير النضج لمحصول القمح هذا الموسم، لافتا إلى أنه سيتم إعادة النظر فى مواعيد الزراعة من جديد بسبب تأثيرات التغيرات المناخية.
قال البنا، أن تطبيق منظومة التقاوى الجديدة لمحصول القمح هذا الموسم، على مساحة نصف مليون فدان، ومن المقرر أن تتطبق تلك المنظومة على مساحة 1.5 مليون فدان العام المقبل، لتعميم المنظومة على المساحات بكل المحافظات تدريجياً.
لفت إلى أن تلك المنظومة من شأنها زيادة إنتاجية المحصول، وحصول المزارع على تقاوى ذات درجة نقاوة عالية، وإلغاء درجة المسجل من نظام التقاوي.
قال البنا إنه تقرر دعم الزراعات التجميعية لمساحة إجمالية 50 ألف فدان بالقرى الأكثر احتياجا، بتقاوى القمح مجانا تشجيعا لهم، وفى إطار تشجيع الزراعات التجميعية والتوسع فيها وخاصة بالنسبة للمحاصيل الإستراتيجية.
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