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تأميـــن
جمعية التعاونى تسدد 23 مليونًا باقى قرض القابضة والصندوق الاجتماعى
الأحد 06 مايو 2018 01:02 م
أنور ذكرى
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أنور ذكرى
مروة عبدالنبي
تعتزم الجمعية المصرية للتأمين التعاونى سداد المبلغ المتبقى لها من القرض المشترك بين الصندوق الاجتماعى للتأمين والشركة القابضة للتأمين البالغة قيمته 23 مليون جنيه بواقع مليون شهرياً من إجمالى 80 مليونًا حصلت عليها فى عام 2009.
وقال أنور ذكرى، العضو المنتدب لجمعية التعاونى إن شركته كانت قد حصلت على 80 مليون جنيه قيمة القرض المشترك من القابضة والصندوق، وتم سداد 57 مليونا منها بالفوائد المستحقة عليها، لافتًا إلى أن سداد النسبة المتبقية ينهى جميع الملفات المتعلقة بأى مديوينات للجمعية لأى جهة تتعامل معها.
وأضاف أن الجمعية حققت معدل نمو %30 على مدار العامين الماضيين، وسددت %70 من القرض، علاوة على تنفيذ الجمعية الهيكلة الكاملة، إداريًّا وماليًّا وفنيًّا والتعاقد مع 7 شركات وساطة كبرى لجلب عملاء جدد وإعادة بناء فريق الإنتاج الذى لا يقل عن 60 وسيط تأمين، وسداد مستحقات معيدى التأمين حتى نهاية 2017، فضلآ عن زيادة حجم الاستثمارات لتصل إلى 230 مليون جنيه فى ظاهرة غير مسبوقة وسدادها لجميع مستحقات الضرائب والرقابة واتحادات التأمين.
ولفت ذكرى إلى أنه يعقد اجتماعات دورية مع مديرى العموم ورؤساء الفروع بالمحافظات لشركته تستهدف وضع جميع الحلول الممكنة للعوائق التى تواجههم لإكساب العمل المرونة الكافية للقيام بأعلى مستوى من الأداء الكفء، علاوة على توسيع صلاحيات المديرين فى إدارات الاكتتاب، وصرف التعويضات والتخلص نهائيًّا من اللجان التى تحول دون تقديم الخدمة للمتعاملين على وجه السرعة.
وأشار ذكرى إلى أن «الجمعية» تؤدى عملها الآن بكامل طاقتها وبكفاءة عالية، وفقً لأحكام القانون 10 لسنة 81 ولائحته التنفيذية، موضحًا أنه يستعد حاليًّا ليكون أول المنفذين للتعديلات التى سوف تطرأ على قانون التأمين والتى ستقضى بتحول شركته إلى كيان تأمين تجارى.
ولفت إلى أنه قد شرع بالفعل من الآن لتحقيق هدف التحول إلى شركة تأمين تجارى من خلال عدة خطوات، أبرزها سداد جميع المديونيات المتعلقة بشركته والتعاقد مع جهات عمل جديدة منها 66 جمعية تعاونية للتأمين على مخاطر عدم السداد على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بها، بالإضافة إلى رفع رأسمال الجمعية المدفوع من 10 ملايين إلى 43 مليونا تمهيدًا للوصول إلى 60 مليون جنيه بنهاية العام.
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