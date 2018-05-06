مبارزات نووية على أعتاب النادى الذرى

شريف عطية



تقفز على سطح الأحداث العالمية فى الشهور الأخيرة - وعلى غير توقع - أنباء القمة المرتقبة مايو الحالى بين كل من الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، إذ تصورها واشنطن بمثابة انتصار لدبلوماسيتها الخشنة ضد بيونج يانج، إلا أن الأمر قد يبدو مختلفا بقليل من التمعن فى قراءة ما بين السطور، حيث يتضح أنه على غير ذلك الذى توحى الميديا الأميركية بتصديره، لربما بهدف إنجاز ترهيب مماثل ضد إيران التى قد يتعرض الاتفاق بشأن برنامجها النووى للإلغاء بعد أيام من قبل الإدارة الأميركية الساعية إلى تحجيم طموحات الدولتين المارقتين - من وجهة نظرها - بالنسبة لمضيّهما قدما فى برنامجيهما النووى والصاروخى، لولا أن الأخيرتين قد استطاعتا بالفعل كسب سنوات ثمينة فى هذا المضمار، بحيث إن الاتفاق بشأنه مجدداً.. سوف يبدو كتحصيل حاصل لا يتعدى عبارات دبلوماسية حول نوايا متبادلة لتبادل الثقة فيما يخص السياسة الأميركية فى كل من المشرقين الأوسط والأقصى، الأمر الذى لا يقدم أو يؤخر كثيراً فى ترجيح مطالبة كوريا الشمالية المعاملة بذاتها مع إيران بخصوص استئناف تخصيب اليورانيوم بعد عشر سنوات، وليصبحا من ثم أعضاء فى النادى النووى - ولو بصفة غير رسمية.



على صعيد مواز، تتمتع إيران بمساندة قانونية وأخلاقية من أطراف الاتفاق الدولى 1+5 بشأن برنامجها النووى الموقع فى منتصف يوليو 2015، باستثناء الولايات المتحدة الراغبة، لأسبابها، وللانجرار وراء إسرائيل القلقة لمن يشاركها الاحتكار النووى فى المنطقة، إذ تلجأ إزاء النكوص عنه، أشبه بمن يرتد بعد ثلاث سنوات من شرائه منزلا.. لإعادة التفاوض على سعره، بحسب وصف وزير الخارجية الإيرانى، إلا أن موسكو أعلنت استعدادها لتعزيز علاقتها مع طهران إذا انسحبت واشنطن من الاتفاق، كذلك الأمر بالنسبة لكوريا الشمالية التى وإن تعرض الاستعداد لقبول إخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووى، يعوضه موقف الصين الذى يشدد على دعمها فيما يتعلق بـ«مخاوفها الأمنية المشروعة»، بحسب وزير الخارجية الصينية، ذلك بالتوازى من جانب آخر مع تباطؤ كوريا الجنوبية فيما تعتزمه بالاستغناء عن القوات الأميركية فى أراضيها (28 ألف عسكرى» بأقله إلى أن تستوثق من إجراء تطبيع العلاقات مع شطرها الشمالى.. الجارية على قدم وساق فى أصعدة مختلفة مثيرة للتقدير بمستواهما الدبلوماسى الرفيع، ما يدل على وعى عميق لدى القيادتين بأهمية تضامن عملهما المشترك، لصالحهما، فيما بين دولة اقتصادية ذات وفرة «سول» مع صنوتها «بيونج يانج» ذات التقنيات العالية، ما يؤهلهما معا لتأكيد وجودهما داخل المعادلة الإقليمية - الدولية، دون ابتزاز من هذا الطرف الدولى أو ذاك، وبالتزامن مع طيهما حالة العداء لما يزيد على سبعة عقود.. كانا خلالها عرضة لمخاطر الصراع بين الكبار.



إلى ذلك، سوف تشهد الأيام القليلة المقبلة من شهر مايو الحالى.. ما الذى سوف يطرأ على كل من مستقبل الاتفاق النووى الدولى مع إيران.. ومع ما سوف ينتج عن القمة المرتقبة بين شمال كوريا والولايات المتحدة، ذلك خلال مبارزات نووية على أعتاب عضوية النادى الذرى.