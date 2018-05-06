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سيــارات
توقعات بزيادة حصة السيارات المستوردة السوقية
الأحد 06 مايو 2018 12:49 م
رينو تتجاوز تحديات التعويم وتحتفظ بصدارة السيارات المستوردة
أخر الأخبار
رينو تتجاوز تحديات التعويم وتحتفظ بصدارة السيارات المستوردة
أحمد فراج
قال الرئيس الجديد للجمعية الكورية لمستوردى وموزعى السيارات (KAIDA)، إنه يتوقع زيادة فى حجم المبيعات، والحصة السوقية بالنسبة للسيارات المستوردة، استنادًا إلى تنوع العلامات التجارية، بحسب ما نشرته صحيفة «ذى كوريا تايمز»، الكورية الجنوبية، على موقعها الإلكترونى.
قال رئيس مجلس إدارة الجمعية، شانج ويونج، الذى يشغل منصب الرئيس التنفيذى لشركة هوندا كوريا، فى مؤتمر صحفى: «لدينا 20 مستوردًا أعضاء فى الجمعية، يعملون فى 31 علامة تجارية، وقدموا طرازات متنوعة لمشترى السيارات فى السوق المحلية، واستثمارات فى إنشاء مراكز الخدمات اللوجستية، وتوسيع الشبكات».
وفى تقرير صدر آواخر العام الماضى، توقعت KAIDA أن تسجل 256،000 ألف سيارة مستوردة جديدة فى كوريا هذا العام، بزيادة %10 عن العام السابق، الذى وصل فيه عدد السيارات المستوردة إلى 233،000، وفقا لما ذكرته «ذى كوريا تايمز».
وقال مسؤولو الصناعة إن الحصة السوقية للسيارات المستوردة تتجاوز%20 هذا العام، بالنظر إلى أن شركات السيارات الألمانية الكبرى، وهى مرسيدس بنز، وبى إم دبليو، وأودى، وفولكس فاجن قدموا تخفيضات هائلة.
وفى وقت سابق تفوقت مرسيدس على رينو سامسونج، وجنرال موتورز كوريا، وكلاهما يمتلكان مصانع للسيارات فى كوريا، فيما يتعلق بالحصة السوقية، ويواجه مصنعو السيارات المحليين منافسة قوية من شركة بى.ام.دبليو، فيما يتعلق بحصصهم السوقية.
وباتت شركة أودى فولكس فاجن، التى تصدرت سوق السيارات المستوردة فى البلاد، قبل تعليق مبيعاتها، بسبب مزاعم التلاعب فى تقاريرالانبعاثات، تهدد الشركات الكورية والأجنبية على السواء، بعد عودتها إلى السوق الكورية.
وفى هذه الظروف، وعد الرئيس الجديد للجمعية بمحاولة بذل قصارى الجهد، لتحقيق المنافسة العادلة، بين مختلف العلامات التجارية للسيارات فى كوريا، بهدف الاستمرار فى تقديم مفاهيم وقيم جديدة للعملاء، ما يتيح لهم المزيد من الخيارات.
وحث ويونج السوق على التخلى عن طريقة التفكير الثنائية، قائلا إنه يجب الاعتراف بالمستوردين، بالنظر إلى دورهم فى صناعة السيارات فى البلاد.
وذكر موقع «جست أوتو» البريطانى، المتخصص فى أخبار السيارات، أن مبيعات السيارات المستوردة، فى كوريا الجنوبية، ارتفعت بما يقرب من %20 لتصل إلى 26،402 وحدة فى شهر مارس الماضى، مقارنة 22،080 وحدة فى العام السابق، وفقًا للبيانات الصادرة عن KAIDA.
وقالت الجمعية إن 6 من أصل 10 سيارات مستوردة بيعت فى البلاد، كانت من ألمانيا، إذ تصدرت مرسيدس-بنز، وبى إم دبليو السوق بموديلات مثل E200و d520على التوالى.
كما بدأت لكزس تكتسب المزيد من القوة فى السوق المحلية؛ بفضل تركيزها القوى على قطاع السيارات الهجينة، وتقديم الموديلات الشهيرة مثل سيارة ES300h سيدان، وباعت الشركة 19100 سيارة هجينة فى كوريا الجنوبية العام الماضى.
وارتفع إجمالى مبيعات السيارات المستوردة بنسبة %23، ليصل إلى 67،405 وحدة فى الربع الأول من العام الجارى، مقارنة 54،966 وحدة فى الفترة نفسها من العام الماضى، وتتوقع الجمعية الكورية لمستوردى وموزعى السيارات، زيادة المبيعات خلال العام، بما يقرب من %10، لتصل إلى 256،000 وحدة مقارنة 233،088 وحدة فى 2017.
وأشارت وسائل الإعلام المحلية فى تقرير منفصل، إلى أن مرسيدس-بنز وافقت مؤخرًا على دفع غرامة لوزارة البيئة الكورية الجنوبية؛ لفشلها فى بيع حصتها السنوية من السيارات الخضراء (الصديقة للبيئة) العام الماضى.
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