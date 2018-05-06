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سيــارات
«درشال» بصدد تجميع DFS X5 بمصانع الهندسية
الأحد 06 مايو 2018 12:43 م
سيارات صينية
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سيارات صينية
- تخطط لطرح «الكهربائية» يونيو المقبل
أحمد عوض
تعتزم شركة درشال وكيل سيارات «DFM» دونجافنج الصينية، البدء فى تجميع «طرازx5»، على خطوط إنتاج مصانع الهندسية للسيارات خلال أغسطس المقبل.
وأكد أحمد طارق، عضو مجلس إدارة شركة درشال، أن شركته حالياً تستمر فى تجهيز خطوط إنتاج الشركة الهندسية للسيارات، للبدء فى مشروع تجميع طرازاتها للعلامة الصينية محليا، بعدما حسمت مفاوضاتها بإبرام عقود التجميع مع الهندسية.
وأشار إلى أن خطط «درشال» تسير فى اتجاه تجميع سيارات «DFM» دونجافنج الكهربائية - هى:»S Safty وميكروباص m5» فى المرحلة الثانية من مشروع التجميع، مشيرًا إلى أن الشركة تبدأ طرح تلك السيارات بالسوق خلال يونيو المقبل.
وتابع أن درشال تضع اللمسات النهائية لمركز خدمات ما بعد البيع والصيانة، وصالة عرض بمدينة نصر، باستثماراته تقدر 20 مليون جنيه على أن يفتتح يونيو المقبل، مضيفا أن الشركة تخطط لاعتماد مجموعة من الموزعين لها بمختلف المناطق الجغرافية، لتقديم خدمات الصيانة، وتوفير قطع الغيار.
يذكر أن السيارة «DFS X5» تنتمى لفئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات suv، مدعومة بمحرك رباعى اﻷسطوانات سعة 1.5 لتر، ليعطى قوة قدرها 160 حصانا.
واحتلت العلامة «Dongfeng» المرتبة الـ 18 بقائمة أكبر مصنعى السيارات فى العالم خلال يناير وفبراير الماضي؛ بعد تمكنها من إنتاج 190 ألفا و612 سيارة، فيما حلت بالمركز العاشر فى قائمة العلامات اﻷكثر مبيعا بالصين بواقع 254 و510 مركبات خلال الربع اﻷول من العام الجارى.
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