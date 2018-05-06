انتعاشة مرتقبة للتمويل متناهى الصغر

■ إبراهيم: كل الكيانات القائمة ستُقبل على الاستثمار فى النشاط





أحمد الدسوقي - مصطفى طلعت

توقع عاملون بقطاع التمويل متناهى الصغر، حدوث انتعاشة كبيرة بقروض القطاع بعد سماح الهيئة العامة للرقابة المالية بالترخيص لصناديق استثمار متخصصة فى النشاط.

وأشاروا إلى أن الصناديق المتخصصة لن توفر التمويل للعملاء، ولكنها ستشترى المحافظ من الشركات والجمعيات التى تعمل فى التمويل متناهى الصغر، مؤكدين أن هذه النوعية من الصناديق ستسمح بإعادة الاستثمار مرة أخرى بالقطاع للجهات التى ستحول لها محافظها المالية.

ولفتوا إلى أنه من حق صناديق الاستثمار القائمة فى السوق المصرية أن تستثمر فى القطاع بعد السماح لها، مشيرين إلى أن جمعيات فئة «ب» و«ج» الأكثر احتياجا لهذه الصناديق لإدارة محافظ العملاء.

كان محمد عمران، رئيس الهيئة، قد وافق مؤخرًا على الترخيص لصناديق استثمار متخصصة فى نشاط التمويل متناهى الصغر، أن تقوم بشراء محافظ التمويل متناهى الصغر من الشركات والجهات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل، بما يساعد هذه الجهات على إعادة الاستثمار مرة أخرى.

وأضاف عمران فى بيان للهيئة أن تلك النوعية من الصناديق لا تقدم تمويلًا مباشرًا للأفراد، وإنما تقوم بشراء محافظ التمويل من الشركات والجمعيات الأهلية المرخص لها بمزاولة هذا النشاط، وأن قرار مجلس إدارة الهيئة تضمن تعديل قواعد ممارسة النشاط لكل من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية، بما يسمح لها بتحويل محفظتها لصناديق الاستثمار المشار إليها.

وتضمنت الضوابط الصادرة من الهيئة عدم تأثير حوالة الحقوق من الشركات والجهات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر إلى هذه الصناديق المتخصصة، على شروط منح التمويل بين المستفيدين من العملاء والشركات والجمعيات الأهلية، بحيث تظل هذه الشروط قائمة كما هى.

وفى البداية، أكد حسن إبراهيم، المدير العام للاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر، أن السوق كانت بحاجة لمثل هذه النوعية من الصناديق نظرًا لأنها تمثل آلية جديدة للتمويل ستساعد الشركات والجمعيات التى تعمل فى هذا القطاع بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، واصفا القرار بالممتاز.

وأشار المدير العام للاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر، إلى أن قطاع التمويل متناهى الصغر مربح للغاية، متوقعًا دخول ما لا يقل عن 100 صندوق استثمار قائم للاستثمار فى الصناعة قريبًا.

ولفت إلى أن الصناديق ستمثل عنصرًا جديدًا للتمويل فى القطاع سينعش تمويلاته بكل تأكيد، مشيرًا إلى أن الصناديق لن توفر أى تمويلات ولكنها ستكتفى فقط بالإدارة.

ومن جانبه، قال حسام جرامون، شريك بمكتب التميمى للاستشارات القانونية، إن فكرة تدشين صناديق متخصصة فى التمويل المتناهى الصغر يسهم فى تنويع وتعدد مصادر وأحجام التمويلات المقدمة لصغار المستثمرين فى القطاع.

وأشار إلى أن محدودية عدد الشركات والجمعيات التى تقدم خدمات التمويل المتناهى الصغر تجعل فرص نجاح تلك الصناديق كبيرة، فضلاً عن طبيعة العميل الذى يرغب دائمًا فى الاستثمار تحت مظلة مؤسسة أو كيان مالى محدد.

ولفت «جرامون» إلى أن الصندوق يسمح بشراء محافظ التمويل من الشركات والجمعيات المرخص بها ما يسمح لهذه الكيانات طلب تمويلات جديدة، والتجديد من مؤسسات التمويل والبنوك على وجه التحديد، موضحًا أن دور شركات التمويل متناهية الصغر سيتمثل فى عملية التحصيل عبر خبراتها وحضورها فى أماكن متفرقة على مستوى المحافظات مقابل عمولة، بينما سيتحدد دور الصندوق فى استثمار أموال المكتتبين فى نشاط مربح.

وأكد أن الصندوق سيكون شبيهًا بصناديق رأس مال المخاطر والاستثمار العقارى، ويتم إصدار وثائق للمكتتبين الأفراد والمؤسسات المالية ذات الملاءة كالبنوك والهيئات، بحيث يتم تداولها بشكل طبيعى فى سوق الأوراق المالية.

وقال “جرامون” إن كل صندوق متخصص لديه قواعد تنظيمية داخلية، متوقعًا أن تسمح تلك الضوابط -التى من المفترض أن يعلن عنها فى وقت لاحق- لصناديق التمويل المتناهية الصغر بدخول البنوك التجارية بنسب تملك قد تتراوح بين 5 إلى %6، إذ إن القانون يسمح للبنوك الدخول فى الصناديق أو ممارسة النشاط بنفسها.

وأضاف أن تلك الصناديق ستكون هدفًا لبنوك الاستثمار المحلية بعد تأخرها فى تأسيس شركات تمويل متناهية الصغر، نتيجة طول الإجراءات واستغراقها وقت كبير، إذ يمكن البنك الاستثمارى بعد التعديلات الأخيرة المساهمة فى تأسيس صنادق بالمشاركة مع كيانات مشابهة.

وأوضح شريك مكتب التميمى أن البنوك المحلية أصبح لديها تجربة كبيرة فى التعامل مع خدمات التمويل المتناهى الصغر، وذلك عبر الاحتكاك بالشركات ومراقبتها فى عمليات التحصيل، فضلا عن تقديم التمويلات المالية.

ولفت شريك مكتب التميمى للاستشارات القانونية إلى أن إجراءات تأسيس الصناديق لن يحتاج إلى فترات طويلة، كصناديق الاستثمار العقارى التى استغرقت وقتًا طويلا، إذ إن الإدارة الحالية لهيئة الرقابة المالية تركز على تسريع الإجراءات التنظيمية للخدمات والآليات الجديدة.

وفى سياق متصل، قال حسام هيبة، العضو المنتدب لشركة فيتاس- مصر، إن السماح بدخول صناديق استثمار متخصصة فى قطاع التمويل المتناهى الصغر سينعش القطاع بشكل كبير لأنها مصدرًا جديدًا من مصادر التمويل.

وأضاف “هيبة” أن هذه الصناديق ستحدث تنوعًا كبيرًا فى مصادر التمويل داخل النشاط الذى وصفه بالمربح، متوقعًا نجاحًا كبيرًا للصناديق فى القطاع خلال الفترة المقبلة.

وأكد رئيس إحدى الجمعيات العاملة بالتمويل متناهى الصغر، أن الصناديق سيقتصر عملها على إدارة المحافظ مقابل مبلغ من المال ولن تشارك فى التمويل، مشيرًا إلى أن جمعيات فئتى «ب» و«ج» ستلجأ إليها؛ لأنهم فى أمس الحاجة لإدارة محافظهم.

وبحسب الهيئة العامة للرقابة المالية، فإن الجمعيات مقسمة لثلاث فئات حسب القانون هى الفئة «أ» التى تتجاوز حجم تمويلاتها الـ50 مليون جنيه، أما الفئة «ب» التى تتراوح قيمة تمويلاتها بين 10 ملايين و50 مليونًا، بينما فئة «ج» هى التى تقل تمويلاتها عن 10 ملايين جنيه.

واستبعد لجوء الشركات وجمعيات فئة «أ» للصناديق المتخصصة لإدارة محافظها نظرا لديهم قدرة كبيرة على إدارة محافظها وتحقيق أرباح كبيرة.

بدوره، قال عامر عبدالقادر، رئيس قطاع الوساطة للتطوير بشركة «بايونيرز» لتداول الأوراق المالية، إن الدولة لديها اهتمام كبير بهذا القطاع الحيوى فى إطار استراتيجية الدولة لدعم الشمول المالى والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.

وأضاف «عبدالقادر» أن الدولة فى حاجة إلى خطة شاملة لتوعية المستثمرين بأهمية الصناديق المتخصصة قبل التداول عليها فى سوق الأوراق المالية، مؤكدًا أن فرص نجاحها كبيرة لأنها تهم شريحة كبيرة من العملاء وأصحاب الاقتصاد الموازى.

وبحسب الهيئة العامة للرقابة المالية، فإن عدد المستفيدين من نشاط التمويل متناهى الصغر قد بلغ 2.2 مليون مستفيد، بقيمة تمويل تتعدى الـ7 مليارات جنيه فى نهاية عام 2017.

كما بلغ عدد الجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة هذا النشاط من الهيئة ما يزيد على 850 جمعية ومؤسسة أهلية، بالإضافة لعدد 3 شركات تمارس النشاط حاليًّا، و5 شركات جديدة فى طريقها للحصول على التراخيص لمزاولة النشاط، وبلغ عدد فروع ومكاتب تقديم الخدمة ما يزيد على 1600 فرع بمختلف محافظات مصر.

وأعلنت الرقابة المالية فى نوفمبر 2014، عن أول قانون لتنظيم عمل المشروعات متناهية الصغر، للمساهمة فى إيجاد فرص عمل، والحدِّ من الفقر، عبر تنظيم وتفعيل وسيلة تمويل، يستفيد منها المواطنون البسطاء، الذين يسعون لإقامة مشروعات تجارية، أو حِرفية، أو خدمية خاصة بهم، ولا تتيسر لهم القروض التقليدية.



