«تويوتا إيجيبت» تستعد لطرح طرازين من لكزس

- افتتاح مركزها المتكامل نهاية الأسبوع الحالى





شريف عيسى

تعتزم شركة تويوتا إيجيبت طرح طرازين من العلامة اليابانية «لكزس»، نهاية الأسبوع المقبل.

كانت تويوتا إيجيبت قد أعلنت فى وقت سابق عن استعدادها لبدء علميات لكزس فى مصر من بيع طرازات وتقديم خدمات ما بعد البيع والصيانية الفترة المقبلة، عبر افتتاح مركزها المتكامل بكايرو فيستيفال بالقاهرة الجديدة، جنباً إلى جنب مركز تويوتا، بعد تمكنها من توقيع عقد مع لكزس العالمية فى يناير من العام الجارى.

كشف مصدر لـ«المال»، عن تقديم تويوتا إيجيبت طراز LS المنتمى لفئة السيارات السيدان، وLX والمنتمية لفئة السيارات الرياضية المتعددة الإستخدمات SUV.

تابع، أن تويوتا إيجيبت تعكف حالياً على تحديد شبكة موزعيها للعلامة التجارية الفاخرة والمقرر الإعلان عنها بحلول الشهر المقبل، بهدف توفير خدمات ما بعد البيع والصيانة فى المناطق السياحية مثل الغردقة، وشرم الشيخ، سواء للمالكين الحاليين والجدد.

تحتل لكزس المركز 35 فى قائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعاً حول العالم بإجمالى 98 ألفاً و596 سيارة بيعت فى الأسواق العالمية خلال شهرين يناير وفبراير من العام الجارى، بنمو قدره %16.7، مقارنة بمعدلات البيع خلال الفترة ذاتها من العام الماضى.

وفقاً للإحصاءات المعلنة عن مؤسسة فوكس 2 موف لأبحاث السيارات، انخفضت مبيعات لكزس اليابانية خلال 2017، بنسبة %4.3، لتكتفى ببيع 651 ألفاً و709 سيارات، مقارنة بمعدلات البيع على مدار 2016، البالغ إجماليها 681 ألفًا و124 وحدة، لتستحوذ على حصة سوقية من المبيعات الإجمالية للسوق العالمية مقدارها %0.7.

وتعد LX خامس الطرازات الأكثر مبيعاً ضمن موديلات لكزس على مستوى العالم، وتمكنت خلال العام الماضى من بيع 36 ألفاً و752 سيارة، فيما تقتنص LS المرتبة العاشرة فى القائمة بإجمالى 7412 سيارة.

ويقتنص طراز لكزس RX المركز الأول فى قائمة الطرازات الأعلى مبيعا، خلال 2017 بإجمالى 163 ألفاً و646 سيارة، فيما يأتى طراز لكزس NX فى المرتبة الثانية بإجمالى 148 ألفاً و377 وحدة، أما المركز الثالث فجاء من نصيب ES بإجمالى 133 ألفاً و340 سيارة، فى حين استولت IS على المركز الرابع بإجمالى 49 ألف سيارة، بيعت خلال العام الماضى.