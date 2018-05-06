400 جنيه تراجعًا بإردب بذرة القطن

- يتراوح سعره بين 500 و600 جنيه خلال موسم 2017/ 2018



دعاء حسنى



شهد سعر إردب بذرة القطن تراجعًا بين 300 و400 جنيه خلال الموسم التسويقى الحالى 2017/ 2018، ليصل إلى 500- 600 جنيه، مقابل 900 جنيه فى الموسم التسويقى الماضى، وفقًا لنبيل السنتريسى، رئيس اتحاد مصدرى الأقطان.



وكشف السنتريسى، لـ«المال»، أن سبب التراجع رغم محدودية المحصول فى عام 2017، انخفاض الأسعار العالمية للمستخلص المستورد من فول الصويا وعباد الشمس، مما أثر على سعر بذرة القطن التي تدخل مستخلصاتها كأحد مكونات صناعة الأعلاف، أسوة بمستخلصات فول الصويا وعباد الشمس.



وتوقّع أن تتراجع أسعار الأقطان فى الموسم التسويقى المقبل لما بين 200 و300 جنيه، لتستقر عند 2700- 2800 جنيه للقنطار، خاصة أن تلك الأسعار هى السائدة حاليا، موضحًا أن انخفاض سعر القنطار حاليا عنه فى بداية الموسم، والذى كان يتجاوز 3000 جنيه، يعد مؤشرًا على اتجاه سعر القطن فى بداية الموسم المقبل.



فيما أكد بيان لوزارة الزراعة أنها بدأت تشجيع زراعة القطن، ما أدى إلى التوسع فى زراعته، لتصل مساحته حاليًّا إلى 350 ألف فدان، مقابل 220 ألف فدان فى 2017، و130 ألف فدان فى 2016.



وتحين زراعة القطن بين شهرى مارس ويونيو فى بعض الأحيان، ويأتى الحصاد بين سبتمبر وأكتوبر، فيما يمتد الموسم التسويقى للقطن من مطلع سبتمبر من كل عام انتهاءً من أغسطس من العام التالى له.



وتتعدد استخدامات بذرة القطن، ما بين استخراج الزيوت لأغراض الطهى حيث يعد من الأنواع المميزة بين الزيوت؛ لكونه يحتوى على نسبة قليلة من الكوليسترول، فضلًا عن أن كسب بذرة القطن يدخل كأحد مكونات الأعلاف.



كان على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أعلن، فى تصريحات تليفزيونية، مطلع الأسبوع الحالى، أن مصر مقبلة على العودة مرة أخرى لتصنيع الزيوت من خلال التوسع فى المحاصيل التى يتم من خلالها استخلاص الزيوت، وبينها فول الصويا وعباد الشمس والقطن، مؤكدًا أن زيت بذرة القطن من أفضل الزيوت؛ كونه يتحمل أعلى درجات الحرارة.