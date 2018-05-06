المصرية لنقل الكهرباء تطرح مناقصة محولات الحوامدية

- تتلقى العروض نهاية مايو مع خطاب ضمان بقيمة 500 ألف دولار

- 6 كيانات عالمية ومحلية تتنافس على محطة «الاقتصادية».. وتحالف «مدكور» الأقل سعراً

عمر سالم



طرحت الشركة المصرية لنقل الكهرباء، مناقصة محطة محولات الحوامدية بقدرة 500 كيلو فولت أمبير، على الشركات العالمية، نهاية الشهر الماضى.



وكشف مصدر مسئول بالشركة، أنه من المقرر تلقى العروض نهاية مايو الجارى، مضيفا أن مدة التنفيذ تصل لنحو 12 شهرًا، وتتضمن المناقصة حزمتين، الأولى تضم الأعمال الهندسية والتصميمات والتصنيع والاختبارات والتوريدات والأعمال المدنية والاختبارات بالموقع، والتشغيل.



فيما تتضمن الحزمة الثانية الإشراف على توريد وتركيب الحزمة الثانية، والاختبارات والتشغيل بسعة 750 ميجا فولت أمبير، وقدرة 520 / 250 كيلو فولت.



وتصل قيمة كراسة الشروط لنحو 3000 دولار للحزمة الأولى، ونحو 2000 دولار للحزمة الثانية، لافتاً إلى أنه من المقرر أن تقوم كل شركة بتقديم خطاب ضمان ابتدائى بقيمة 500 ألف دولار للحزمة الأولى، ونحو 200 ألف دولار للحزمة الثانية.



فى سياق أخر، فتحت الشركة المظاريف المالية الخاصة بمحطة محولات الاقتصادية، نهاية الأسبوع الماضى، والتى تقدم لها 6 شركات عالمية ومحلية.



وكان تحالف مدكور EPC مع Nhvs وتايكاى، الأقل بقيمة 737.9 مليون جنيه، يليه شركة إكس دى أجيماك 745.9 مليون جنيه، ثم تحالف شركات السويدى T&D و ABB، الذى ارتفع عرضه المالى إلى 778.8 مليون جنيه،

فيما تقدمت شركة ستيت جريد الصينية بعرض مالى بلغ نحو 792.1 مليون جنيه، وتحالف جنرال اليكتريك الأمريكية مع L& Tبقيمة بلغت 798.5 مليون جنيه، وأخيراً تقدم تحالف هيونداى الكورية مع شركة الخرافى الكويتية بعرض بلغ 846.5 مليون جنيه، وهو الأعلى سعراً.



وتتضمن المناقصة تركيب وتشغيل نحو 9 محولات كهربائية، تتمثل فى محولين بجهد 500/220 كيلو فولت، وسعة 750 ميجا فولت أمبير، و3 محولات بقدرة 220 / 66 كيلو فولت، وسعه 175 ميجا فولت أمبير، بالإضافة إلى 4 محولات بقدرة 66/22 كيلو فولت، وسعة 40 ميجا فولت أمبير.

عمر سالمطرحت الشركة المصرية لنقل الكهرباء، مناقصة محطة محولات الحوامدية بقدرة 500 كيلو فولت أمبير، على الشركات العالمية، نهاية الشهر الماضى.وكشف مصدر مسئول بالشركة، أنه من المقرر تلقى العروض نهاية مايو الجارى، مضيفا أن مدة التنفيذ تصل لنحو 12 شهرًا، وتتضمن المناقصة حزمتين، الأولى تضم الأعمال الهندسية والتصميمات والتصنيع والاختبارات والتوريدات والأعمال المدنية والاختبارات بالموقع، والتشغيل.فيما تتضمن الحزمة الثانية الإشراف على توريد وتركيب الحزمة الثانية، والاختبارات والتشغيل بسعة 750 ميجا فولت أمبير، وقدرة 520 / 250 كيلو فولت.وتصل قيمة كراسة الشروط لنحو 3000 دولار للحزمة الأولى، ونحو 2000 دولار للحزمة الثانية، لافتاً إلى أنه من المقرر أن تقوم كل شركة بتقديم خطاب ضمان ابتدائى بقيمة 500 ألف دولار للحزمة الأولى، ونحو 200 ألف دولار للحزمة الثانية.فى سياق أخر، فتحت الشركة المظاريف المالية الخاصة بمحطة محولات الاقتصادية، نهاية الأسبوع الماضى، والتى تقدم لها 6 شركات عالمية ومحلية.وكان تحالف مدكور EPC مع Nhvs وتايكاى، الأقل بقيمة 737.9 مليون جنيه، يليه شركة إكس دى أجيماك 745.9 مليون جنيه، ثم تحالف شركات السويدى T&D و ABB، الذى ارتفع عرضه المالى إلى 778.8 مليون جنيه،فيما تقدمت شركة ستيت جريد الصينية بعرض مالى بلغ نحو 792.1 مليون جنيه، وتحالف جنرال اليكتريك الأمريكية مع L& Tبقيمة بلغت 798.5 مليون جنيه، وأخيراً تقدم تحالف هيونداى الكورية مع شركة الخرافى الكويتية بعرض بلغ 846.5 مليون جنيه، وهو الأعلى سعراً.وتتضمن المناقصة تركيب وتشغيل نحو 9 محولات كهربائية، تتمثل فى محولين بجهد 500/220 كيلو فولت، وسعة 750 ميجا فولت أمبير، و3 محولات بقدرة 220 / 66 كيلو فولت، وسعه 175 ميجا فولت أمبير، بالإضافة إلى 4 محولات بقدرة 66/22 كيلو فولت، وسعة 40 ميجا فولت أمبير.