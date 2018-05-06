ابن رشد (1)



بهذا الكتاب، افتتحت دار المعارف سلسلتها الجديدة «نوابغ الفكر العربى»، فصدر عددها الأول سنة 1953 بكتاب «ابن رشد» للأستاذ عباس العقاد، ولم تكن هذه هى المرة الأولى «لافتتاح» المجموعات الجديدة بمؤلف للأستاذ العقاد، فقد كان أول أعداد «كتاب الهلال» الصادر عن دار الهلال فى يونيو 1951 هو كتابه «عبقرية محمد»، وكان فاتحة لإقباله بعد ذلك على كتابة العبقريات وتراجم الشخصيات الإسلامية.



وكتاب ابن رشد، تعددت طبعاته بدار المعارف منذ صدر أول مرة 1953، وأُعيد نشره فى بيروت سنة 1981 بالمجلد التاسع للمجموعة الكاملة لمؤلفات العقاد. وصدرت دار المعارف طبعاتها بنبذة عن ابن رشد، أنه «شارح المعلم الأول أرسطو وأكبر الفلاسفة الشراح أثرًا فى الغرب منذ القرن الثالث عشر إلى القرن العشرين».



والواقع أن الفيلسوف «ابن رشد» من رواد الاتجاه العقلى، ومعدود ضمن كبار المفكرين، والاحتفاء به احتفاءٌ مستحق. بعد مؤلف الأستاذ العقاد بأربعين عامًا، أصدر المجلس الاعلى للثقافة لجنة الفلسفة والاجتماع سنة 1993، مجلدًا ضخمًا عن حياة وفكر الفيلسوف العربى «ابن رشد»، وتبنى فكرة إصداره الدكتور زكى نجيب محمود، والدكتور توفيق الطويل والدكتور حسن الساعاتى، والأب الدكتور جورج قنوانى مدير معهد الدراسات الشرقية للآباء الدومينيكان بالقاهرة، واشترك فى كتابته زبدة المفكريين المصريين، بتحرير الدكتور عاطف العراقى، فضم القسم الأول المخصص لما صدر عنه بالعربية ضمَّ بحوثًا عن ابن رشد للدكاترة إبراهيم مدكور، ومراد وهبة، ومحمود زيدان، وأحمد محمود صبحى، ومحمود حمدى زقزوق، وعبد الفتاح فؤاد، وحامد طاهر، وزينب محمود الخضيرى، وعاطف العراقى، وسعيد زايد، وعلى عبد الفتاح المغربى، وزينب عفيفى شاكر، ونبيلة زكرى ذكى، وسعيد مراد، ومرفت عزت بالى، ومنى أحمد أبو زيد، واضطلع بالقسم الثانى المخصص لما كتب عن ابن رشد من بحوث ودراسات بلغات أخرى : الأب الدكتور جورج قنواتى، والدكتور أبو الوفا الغنيمى التفتازانى. أما القسم الثالث فضمَّ نصوصًا مختارة من مؤلفات وشروح ابن رشد.



وقد كانت الإشارة إلى هذا المجلد النفيس واجبة، ليأخذ حقه فى إعادة طبعه، وفى الإقبال عليه.



وظنى أيضًا أن هذا المجلد الضخم، بمن كتبوا فيه، شهادة ضمنية لقوة عارضة وموسوعية الأستاذ عباس العقاد، الذى كان قد وضع وحده كتابه النفيس «ابن رشد» الصادر سنة 1953.



عصر ابن رشد



افتتح الأستاذ عباس العقاد كتابه بدارسة عن عصر ابن رشد : القرن السادس الهجرى الثامن الميلادى، الذى ولد الفيلسوف وعاش ودرس وأنتج فيه، واستلزم ذلك من المؤلف أن يتناول الحركة العلمية فى ذلك العصر، ثم الحركة السياسية وتأثيرها فى الثقافة، ثم الحركة الاجتماعية.



ولد ابن رشد فى سنة ٥٢٠ هـ / 1126 م بمدينة قرطبة التى كانت ولا تزال فى عصرها الذهبى الذى جعلها من عواصم الثقافة فى التاريخ.



1 الحركة العلمية



كان مولد ابن رشد بعد نحو مائة وخمسين سنة من وفاة الحكم الثانى المستنصر بالله المتوفى سنة 366 هـ / 976 م، وهو الخليفة الأموى الذى شغلته الثقافة وجعل همه الأول أن ينافس بعاصمته عاصمة المشرق فى بغداد، فى عهد المأمون الخليفة العباسى الذى ماج عهده بالفكر والعلم والمحاورات.



عن شغف الحَكَم الثانى بجمع الكتب وإنشاء مكتبة ضخمة كان هو الأسبق إلى قراءة ما يجمعه فيها من أسفار قال ابن خلدون ما مختصره إنه كان يبعث لشراء الكتب من الأقطار، ويجلب منها إلى الأندلس ما لم يعهدوه من قبل، واجتمعت بالأندلس خزائن من الكتب لم تكن لأحدٍ من قبل ولا بعد ذلك.



وينقل لنا الأستاذ العقاد فضلاً عن مقدمة ابن خلدون ونفح الطيب للمقرى، أنه كان من عادة السراة والتجار الاقتداء فى هذا الإقبال، فعمّت قرطبة حركة حية فى جمع الكتب والإقبال على قراءتها.



وكان ابن رشد فخورًا بهذه الخصلة فى موطنه، وقال يومًا لزميله الفيلسوف ابن زهر وهما بحضرة المنصور بن عبد المؤمن من خلفاء دولة الموحدين ما فحواه إنه إذا مات عالم فى إشبيلية وأريد بيع كتبه حملت إلى قرطبة لتباع فيها، أما إذا مات مطرب فى قرطبة حُملت تركته إلى إشبيلية.



ويرى الأستاذ العقاد أن هذين الفيلسوفين كانا آية الآيات على مبلغ ذلك العصر من ازدهار الثقافة، فكان العلم وراثةً فى أسرة كل منهما يتعاقب عليه أجيالها.



والعجيب فى نشأة ابن رشد، أنه نشأ فى دولة الموحدين وتلقى التشجيع من أحد خلفائهم على الاشتغال بشرح أرسطو وتفسير موضوعات الفلسفة، وموضع العجب أن يأتى هذا التشجيع ممن عُرِفَ عنهم التزمت والمحافظة الشديدة على العلوم السلفية، ومنهم من نُسِبَ إليه حرق كتب الفلسفة والبحث فى مذاهب المتكلمين.



وبعد إيراد بعض ما رواه ابن سعيد المغربى فى كتابه «المعجب فى تلخيص أخبار المغرب»، وما كان بين أمير المؤمنيـن وابن الطفيـل مـن حوارات فـى كل باب، حتى «عبارات» لأرسطو طاليس أو المترجمين عنه يبدى الأستاذ العقاد أن العجب زاد عند مؤرخى هذا العصر، والمستشرقين منهم على التخصيص، أن ذلك الخليفة صاحب هذه الاهتمامات الفكرية والثقافية ينتمى إلى أسرة تدين بمذهب الظاهرية الذى يتحرى ظاهر النصوص ويتحرج من التأويل، وأنه إلى وفاة ابن حزم إمام هذا المذهب بالمغرب بعد منتصف القرن الخامس الهجرى ومذهبه هو الشائع ويرجحه خلفاء الموحدين على سائر المذاهب.



وكان ابن حزم آية أخرى فيما يقول الأستاذ العقاد من آيات العراقة فى البيوتات العلمية، ولكن هنا كان الميل إلى جانب المحافظة «السلفية» وكراهة التوسع فى البدع الحديثة.



ولم يكن ابن حزم فريدًا بين قومه، فكلهم من قبله ومن بعده من مشاهير العلماء الثقات فى المعارف السلفية.



وكان هذا هو المذهب المقبول الراجح على سائر المذاهب بين الخلفاء من أسرة الموحدين، وكان عبد المؤمن رأس أسره الموحدين صارمًا متشددًا فى المحافظة على السنن السلفية.



ولذلك كان موضع العجب أن يلقى ابن رشد تشجيعًا من هؤلاء على شرح أرسطو طاليس.

