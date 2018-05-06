الإسكان: بيع 15 محلا تجاريا وصيدلية بأسيوط الجديدة

وحديقة بحق الانتفاع ببنى سويف الجديدة..وملعبان ومركز صحى بالفيوم الجديدة





بدور إبراهيم :

صرح المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للشئون التجارية والعقارية، بأنه سيتم بيع 15 محلاً تجارية، وصيدلية، بمساحات تتراوح بين 21 و100 م2، بالأسواق التجارية بمناطق (الإسكان العائلى الأول – ابنى بيتك 2 – ابنى بيتك 5) بالمدينة، وذلك فى مزاد علنى.

وقال: تم طرح استغلال الحديقة العامة بالحي السكني الثاني بمساحة (16653م2) تقريبا، بنظام مقابل الانتفاع لمدة 3 سنوات، وذلك فى مزاد علنى.

وأضاف: تم طرح ملعب ثلاثي بمساحة 1740 م2 بالحي الثاني، وملعب خماسي بمساحة 2750 م2 بالحي الثالث بمنطقة ابني بيتك، والمركز الصحي بمساحة 1395 م2 بالحي الثالث بمنطقة ابني بيتك، بنظام مقابل الانتفاع لمدة 7 سنوات، وذلك فى مزاد علنى.​



