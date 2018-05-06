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اتصالات وتكنولوجيا
راية للنظم تبحث تطوير حلول بلوك تشين مع «سيسكو»
الأحد 06 مايو 2018 11:58 ص
راية
أخر الأخبار
راية
- مع تبنى «المركزى» مبادرة إنشاء أول بنك الكترونى
- هشام عبدالرسول: بناء منظومة معلوماتية متكاملة بالعاصمة الإدارية
سمية كمال
تبحث شركة راية للنظم، تطوير حلول خاصة بتكنولوجيا إجراء المعاملات المالية أونلاين «بلوك تشين»، بالتعاون مع شركة سيسكو لحلول الاتصالات.
وقال هشام عبد الرسول، رئيس راية للنظم، إنها حققت حجم أعمال بلغ 1.2 مليار جنيه، خلال العام الماضى، وتستهدف مواكبة أحدث التوجهات العالمية بقطاع تكنولوجيا المعلومات، والمساهمة فى خطة الدولة نحو التحول إلى المجتمع الرقمى، ونشر الشمول المالى.
وأوضح لـ «المال» أن راية تستهدف زيادة حجم أعمالها بقطاع الحلول المالية الموجهة للقطاع البنكى، خاصة ماكينات الصراف الآلى ATM، بنسبة %35 قبل نهاية العام الحالى، لاسيما مع تبنى البنك المركزى مبادرة إنشاء أول بنك إلكترونى متكامل، يقدم خدمات مصرفية للعملاء «أونلاين».
وأضاف أن الشركة تعمل حالياً على بناء وتجهيز مراكز داتا سنتر عملاقة للبنوك وشركات الاتصالات العاملة بالسوق المصرية، مزودة بأحدث التقنيات التكنولوجية من كبرى شركات التكنولوجيا العالمية، لمواكبة توجهات الدولة نحو التحول إلى المجتمع الرقمى، وتبنى سياسة الشمول المالى، باستخدام ماكينات الصراف الآلى والمحافظ الالكترونية.
ولفت إلى سعى الشركة نحو المساهمة فى بناء منظومة معلوماتية وأمنية متكاملة بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، من أجل تحسين مستوى الخدمات، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
فى سياق أخر، أكد أن «راية للنظم» لا تدرس حالياً طرح جزء من أسهمها بالبورصة المصرية لتمويل التوسعات المستقبلية، على غرار الشركات التابعة لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية «المجموعة الأم».
وأضاف أن من أبرز المشروعات التى نفذتها الشركة خلال 2017، كان مشروع تطوير منظومة الاتصالات الرقمية والتطبيقات الصوتية بإحدى البنوك الحكومية، باستثمارات 10 ملايين جنيه، بالإضافة إلى توريد وتشغيل 1000 ماكينة صرف آلى بقيمة 10 ملايين دولار، وتطبيق جميع الحلول المتعلقة بمحفظة تحويل الأموال عبر المحمول، كما فازت بمشروع إدارة أنظمة التكنولوجيا لدى أحد مقدمى خدمات الاتصالات فى مصر، بقيمة تتجاوز 7 ملايين دولار.
يذكر أن «البلوك تشين» عبارة عن نظام الكترونى موحد، لإجراء الصفقات أونلاين، وتبادل الأصول مثل الأموال والأسهم والسندات، وتستخدم أكثر من عملة رقمية مشفرة أشهرها «البيتكوين».
راية القابضة للتكنولوجيا و الاتصالات
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