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بنـــوك
«القابضة الغذائية» تقترب من اقتراض 2.5 مليار جنيه
الأحد 06 مايو 2018 11:09 ص
القابضة للصناعات الغذائية
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القابضة للصناعات الغذائية
- مصادر: السيولة لمقابلة التزامات توريد السلع بأجل زمنى 12 شهراً
محمد سالم:
يعكف تحالف مصرفى محلى، على جمع موافقات لتدبير سيولة قصيرة الأجل بنحو 2.5 مليار جنيه، لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بهدف مقابلة التزاماتها بمجال التوريد لمنظومة التموين.
وقالت مصادر لـ «المال»، إن التحالف الممول يضم 6 الى 7 بنوك، بينها الأهلى ، العربى الأفريقى ، وعوده، والمصرى الخليجى، وتنمية الصادرات، والتنمية والعمال ، وأنه ينتظر جمع موافقات لجان الائتمان العليا، ومجالس الإدارة على حصص المشاركة، تمهيدا لتوقيع العقود النهائية قبل نهاية الشهر الجارى، على أقصى تقدير.
وأضافت أن التمويل سيتم منحه بأجل زمنى قصير، لا يتجاوز 12 شهراً، وإنه سيرفع تمويلات الشركة لنفس الغرض إلى قرابة 5 مليارات جنيه، مشيرة إلى أنه سبق أن وقعت فى فبراير 2016 عقودا نهائية لاستغلال تسهيلات ائتمانية دوارة (تسمح للعميل بالسحب والسداد، دون التقيد بفترة زمنية معينة)، بقيمة 2.5 مليار جنيه.
وتضم «القابضة للصناعات الغذائية» مجموعة من الشركات التابعة، موزعة على 3 قطاعات، هى: الصناعات الغذائية، والمطاحن، والمجمعات الاستهلاكية، ويبلغ رأسمالها 2.44 مليار جنيه، وحققت أرباحاً 310 ملايين جنيه، بنهاية يونيو الماضى، مقابل 294 مليون جنيه خلال 2015- 2016، بنسبة زيادة 5 %، وفقا لبيان رسمى صدر فى مارس الماضى، وتقدر استثماراتها فى الشركات التابعة بنحو 6.3 مليار جنيه.
وتسعى «القابضة» لتدشين شركة نقل تضم أسطولا كبيرا من سيارات النقل، والتبريد، والتخزين، لاستخدامه فى التوزيع من المصانع إلى المخازن، والشركات الأخرى، والمجمعات الاستهلاكية، باستثمارات تصل إلى 2 مليار جنيه، حسب تأكيدات مصادر فى تصريحات نشرتها «المال» فى أكتوبر الماضى، مؤكدة أن المشروع يأتى لتلافى ارتفاع تكاليف النقل بصورة مبالغ فيها من مقر المصانع إلى منافذ التوزيع بمحافظات الصعيد.
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