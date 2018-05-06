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بورصة وشركات
«مودرن» تعتزم الانقسام لشركتى عزل حرارى ومائى
الأحد 06 مايو 2018 11:05 ص
مودرن بيتومود
أخر الأخبار
مودرن بيتومود
- جمال الدين: إنهاء العملية خلال 3 شهور.. و«فاروس» مستشاراً مالياً
شريف عمر:
تعتزم شركة الحديثة للمواد العازلة - مودرن بيتوميد-، الانقسام إلى شركتين، الأولى تختص بصناعة العزل الحرارى، والثانية للعزل المائى، مع استمرار قيد الكيانين فى البورصة المصرية.
وقال وليد جمال الدين، رئيس مجلس إدارة مودرن بيتوميد، إن الإدارة وافقت على مقترح التقسيم، بهدف فصل النشاطين الرئيسيين، مع احتفاظ الكيان الأم – الشركة القاسمة – بصناعة العزل المائى، لتمتلك مصنع الشركة بالعاشر من رمضان، فيما تختص الثانية بالعزل الحرارى.
وتابع فى تصريحات خاصة لـ «المال»، إنه وفقاً للدراسة الأولية فمن المخطط أن تمتلك الشركة المنقسمة مصنع مودرن بالهند، إلى جانب أحد خطوط الإنتاج التى تم الاستحواذ عليها فى فترة سابقة، والموجود بمصنع العاشر.
وتعمل «مودرن» بمجال إنتاج المواد العازلة للرطوبة والحرارة والصوت بأنواعها المختلفة، وتصنيع مواد الديكور والمعمار ومسلتزماتها، وتصدر النسبة الأكبر من منتجاتها.
وأشار «جمال الدين» إلى أن الشركة تسعى للحصول على موافقة إدارة الأداء الاقتصادى بالهيئة العامة للاستثمار على التقسيم، على أن يلى ذلك السير فى إجراءات الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.
ولفت إلى أن أخر نتائح مالية مجمعة، بنهاية العام الماضى، أظهرت تراجعاً فى الأرباح نتيجة للنظم المحاسبية المطبقة فى الهند، والتى تفرض إهلاكاً للأصول كل 5 سنوات، وبالتالى فإن التقسيم من شأنه إظهار جودة الأداء المالى.
يشار إلى أن مودرن حققت أرباحاً مستقلة بنهاية العام الماضى، بلغت 20.6 مليون جنيه، مقابل 9.7 مليون جنيه فى 2016، فى حين تراجعت أرباحها المجمعة إلى 6.2 مليون جنيه، مقابل 6.3 مليون جنيه فى 2016، رغم زيادة المبيعات من 167 مليون جنيه إلى 315 مليوناً بنهاية 2017.
وأشار «جمال الدين» إلى أن الادارة تستهدف إنهاء عملية التقسيم خلال 3 شهور، مؤكداً تولى شركة فاروس المالية القابضة، مهام المستشار المالى، لافتاً إلى أن الرؤية النهائية لآلية تقسيم القيمة الاسمية بين الكيانين، لم تتضح بعد، كما لم يتم تحديد اسم الشركة المنقسمة.
ويبلغ رأسمال موردن 119 مليون جنيه، موزعاً على 119 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيه للسهم، وتستحوذ عائلة وليد جمال الدين، ورجل الأعمال الخليجى على حسن دايل، على أغلبية أسهم الشركة.
ولجأت عدة شركات مقيدة فى البورصة للانقسام خلال الفترة الماضية، كان أولها مجموعة عامر جروب، التى انقسمت إلى عامر جروب، وبورتو جروب، فيما تسعى شركة سامكريت للانقسام إلى 4 شركات، والعربية لحليج الأقطان إلى شركتين.
البورصة المصرية
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