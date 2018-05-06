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رياضة
الزمالك يتدرب على ضربات الجزاء استعدادا لمواجهة الإسماعيلي بكأس مصر
الأحد 06 مايو 2018 12:59 ص
فوز الزمالك بالقمة
أخر الأخبار
فوز الزمالك بالقمة
وكالات:
أدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته مساء السبت، على الملعب الفرعي لإستاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، تحت قيادة المدير الفني خالد جلال، استعدادا لمواجهة الإسماعيلي بعد غد الإثنين، في إطار الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر.
وحرص خالد جلال، على عقد محاضرة مع اللاعبين لمدة ربع ساعة قبل انطلاق المران، لتحفيز اللاعبين وحثهم على مواصلة الانتصارات وتحقيق الفوز على الإسماعيلي للتأهل للمباراة النهائية للكأس، ومحاولة إنهاء الموسم بتحقيق بطولة.
وركز الجهاز الفني- خلال المران- على بعض الجمل التكتيكية والخططية التي سيعتمد عليها الفريق خلال مواجهة الإسماعيلي، فيما قام اللاعبون بتدريبات الجري حول الملعب من أجل زيادة معدلات اللياقة البدنية.
كما خصص الجهاز الفني فقرة في المران لتدريب اللاعبين على ضربات الجزاء، تحسبا للجوء إليها في حالة انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي للقاء بالتعادل.
نادي الزمالك
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