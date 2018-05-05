ترامب منتقدًا سياسة الهجرة: قد نضطر لإغلاق الحدود الأمريكية

وكالات:





انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، سياسة الهجرة الأمريكية، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة قد تضطر إلى «إغلاق» حدودها.

واعترف ترامب خلال كلمة في ندوة للأعمال بمدينة كليفلاند -حسب ما نقلته صحيفة «ذا هيل» الأمريكية- أن المسؤولين يعملون على إصلاح بعض المناطق فيما يخص السيطرة على الحدود الأمريكية، لكن الولايات المتحدة «تحتاج للكثير من المال».





وقال ترامب إن الولايات المتحدة قد تضطر لإغلاق حدودها لإنهاء هذا الأمر، لكنه لم يقدم أية تفاصيل أخرى.





وأضاف: «لا يمكن السماح للناس للتدفق إلى بلادنا مثلما يفعلون.. إذا لم يكن لدينا حدود فليس لدينا دولة»، منتقدا سياسة الحزب الديمقراطي حول «الحدود المفتوحة».



جدير بالذكر أن وعد ترامب الانتخابي بإنشاء جدار يمتد بطول الحدود الأمريكية-المكسيكية عانى عقبة كبرى هذا العام عندما خصص الكونجرس 6ر1 مليار دولار أمريكي فقط لإجراءات تأمين الحدود، وهو أقل بمليارات مما طلبه البيت الأبيض.











