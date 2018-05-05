«الأقصر» تطرح مناطق صناعية للاستثمار الزراعى بالمجان

محافظ الأقصر، المهندس محمد بدر

الصاوي أحمد



قال الدكتور محمد بدر، محافظ الأقصر، خلال فعاليات معرض الوادى لتقنيات الزراعة الحديثة، والذى أقيم بمدينة الأقصر خلال الفترة من 1 إلى 3 مايو، إن المحافظة تطرح أراضى صناعية أمام المستثمرين بالمجان، وإن المحافظة خصصت جزءا منها للاستثمار الزراعى الصناعى.



وأوضح المحافظ فى تصريحات لعالم الزراعة، أن القيادة السياسية تسعى إلى تحقيق طفرة صناعية بمختلف القطاعات لتوفير احتياجاتنا، وتوفير العملة الصعبة التى يتم استهلاكها فى استيراد احتياجاتنا من القطاع الصناعى، لافتا إلى أن الأيدي العاملة متوفرة بأقل تكلفة، وأن زيادة حجم لمصانع يسهم فى خفض فاتورة الاستيراد إلى جانب توفير العملة الصعبة من خلال استبدال نظام الاستيراد بتصدير منتجاتنا إلى الدول المجاورة.



وأكد "بدر" أن إقامة مصنع لإنتاج مستلزمات الإنتاج الزراعى من الأسمدة المتخصصة، والمبيدات أمر جيد يسهم فى زيادة حجم صادرات للأسواق الأفريقية القادر على استيعاب منتجاتنا من مستلزمات الإنتاج الزراعى والأغذية، لافتا إلى أن الأقصر تتمتع بقربها من الموانئ الجوية والبحرية ودولة السودان الشقيقة القادة على استيعاب منتجاتنا بالكامل من الأسمدة المتخصصة والمبيدات.



وخصص الوزير المحافظ منطقة متخصصة للصناعات الزراعية داخل أكبر منطقة صناعية بالأقصر، وتم الإعلان عنها خلال الفعاليات بالمجان للراغبين فى إقامة مشروعات صناعية فى مختلف التخصصات خصوصا القطاع الزراعى، مؤكدا أن المحافظة ستسهم بشكل مباشر فى تيسير إجراءات التراخيص مع الوزارات المعنية لدفع المستثمرين إلى تشغيل تلك المصانع خلال مدة قصيرة.