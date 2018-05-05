مواعيد تحصيل الرسوم المقررة لتمويل التأمين الصحي الشامل

ياسمين فواز





كشف أول اجتماعات مناقشات البرلمان بموازنة 2018/ 2019 مع وزير الصحة، عن موعد تطبيق قانون التأمين الصحي الجديد، وموعد تحصيل الرسوم المقررة لتمويل القانون.





من ناحيته أعلن الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بدء تحصيل الرسوم المقرر فرضها كموارد لتطبيق قانون التأمين الصحي الشامل، يوليو المقبل من العام الحالى، على أن يبدأ تحصيلها من محافظات الجمهورية كافة؛ لدعم الخدمة الصحية.





ويفرض القانون مصادر تمويل مقسمة كالتالي: 75 قرشًا من قيمة كل علبة سجائر مبيعة بالسوق المحلية، تتم زيادتها كل ثلاث سنوات بقيمة 25 قرشًا أخرى حتى تصل إلى جنيه ونصف الجنيه، و10% من قيمة كل وحدة مبيعة من مشتقات التبغ غير السجائر، وجنيه واحد يحصَّل عند مرور كل مركبة على الطرق السريعة التى تخضع لنظام تحصيل الرسوم، و20 جنيهًا عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة القيادة، و50 جنيهًا سنويًّا عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات التى تزيد سعتها اللترية أقل 1.6 لتر، و150 جنيهًا عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات التي تزيد سعتها اللترية 1.6 وأقل من 2 لتر.





وأضاف عيسى، في اجتماع اللجنة، اليوم، بحضور وزير الصحة أحمد عماد لمناقشة موازنة الوزارة للعام المالي الجديد، أن هذه الموارد تشمل الرسوم المقررة على علب السجائر، وتراخيص المرور، وغيرها، سيتم استقطاعها من الـ27 محافظة وليس من المحافظات الأولى المستهدفة بتطبيق قانون التأمين الصحي.





كما تتضمن تلك الموارد: 300 جنيه عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة تسير السيارات التى سعتها اللترية 2 لتر أو أكثر، و من 1000 إلى 15 ألف جنيه عند استخراج تراخيص العيادات الطبية ومراكز العلاج والصيدليات وشركات الأدوية وفقًا للقواعد والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية عند التعاقد، و1000 جنيه عن كل سرير عند استخراج تراخيص المستشفيات، و0.5% من قيمة مبيعات شركات الأدوية والأغذية وقيمة أعمال شركات المقاولات، 0.5% وبحد أدنى خمسة جنيهات من قيمة كل وحدة مبيعة (طن أو متر مربع أو أى وحدة أخرى) من الأسمنت أو الحديد أو البتروكيماويات أو الأسمدة أو السيلكا والكيماويات والرخام والبورسلين والجرانيت المصنَّع محليًّا أو مستوردًا وأي صناعات أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، و50% من قيمة الإيرادات المحصَّلة عن لوائح تنمية الموارد الذاتية لتحسين كفاءة المستشفيات، بالإضافة إلى طابع دمغة بفئة خمسة جنيهات باسم النظام على الطلبات التى تُقدم إلى الهيئة.





فيما قال الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، إن لائحة قانون التأمين الصحي الشامل، تم التوافق عليها وصدرت، اليوم السبت، على أن يتم العمل بالقانون بحد أقصى شهر أغسطس أو سبتمبر المقبل، بمحافظة بورسعيد وفق الخطة الزمنية لتطبيقه.





وأكد الوزير أن دور الحكومة فى موارد هذا القانون ستكون من خلال التحمل عن غير القادرين، والاشتراكات بواقع 5%، منها 1% على المشترك، و4% على صاحب العمل، سيكون الحكومة بالنسبة للعاملين فى الدولة.





وأشار عماد الدين إلى أن الدراسات والإجراءات تمّت بشأن المحافظة الأولى التى ستنال التطبيق فيها، وهى بورسعيد، حيث إجمالى المواطنين 550 ألف مواطن، منهم 130 ألف مواطن بالحكومة، ستتحمل الدولة نسبة الـ4%، وأيضًا نسبة غير القادرين، مشيرًا إلى أن مساهمات الأفراد والموارد الأخرى بشأن السجاير والمرور والطرق واشتراكات القطاع الخاص لن يكون للدولة دخلٌ فيها إطلاقًا، قائلًا: "نسبة غير القادرين لم تحصرهم الدولة حتى الآن فى هذه المحافظة ولا تزال الإجراءات قائمة".



