EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
رياضة
هاشتاج #تركي_برا_الزمالك يتصدر "تويتر" بعد إعلانه رئيسا شرفيا
السبت 05 مايو 2018 05:09 م
تركي آل الشيخ
أخر الأخبار
تركي آل الشيخ
أحمد صبرى
تصدر هاشتاج #تركي_برا_الزمالك المركزالأول على موقع التدوينات المصغرة "تويتر" وذلك ردًا على رفض قرار مجلس الزمالك تعينه رئيسا شرفيا.
وتصدر الهاشتاج فى أقل من ساعتين هذا الترند بأكثر من 6 آلاف تغريدة أطلقها مشجعو الزمالك بعد إعلان المستسار مرتضى منصور فى مؤتمر صحفى أن مجلس الادارة قرر منح تركي ال الشيخ، رئيس هيئة الرياضة السعودية الرئاسة الشرفية للنادى .
وأكد المغردون أن رفضهم ذلك يأتى من منطلق رفض أى تدخل خارجي من أى فى النادي، مكررين كلمة "كفيل " على آل الشيخ نظرًا لما يقدمه من دعم كبير.
وقال حسين أحمد، أحد المشاركين فى الهاشتاج: "لا إحنا بتوع كفيل ولا محتاجين كفيل لو النادي هينزل درجة عاشرة، الزمالك قايم بولاده وجمهوره وبس، تركي الشيخ لا يمثلنا ولا اللى أهداه الرئاسة الشرفية يمثلنا".
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا