هاشتاج #تركي_برا_الزمالك يتصدر "تويتر" بعد إعلانه رئيسا شرفيا

تركي آل الشيخ

أحمد صبرى



تصدر هاشتاج #تركي_برا_الزمالك المركزالأول على موقع التدوينات المصغرة "تويتر" وذلك ردًا على رفض قرار مجلس الزمالك تعينه رئيسا شرفيا.



وتصدر الهاشتاج فى أقل من ساعتين هذا الترند بأكثر من 6 آلاف تغريدة أطلقها مشجعو الزمالك بعد إعلان المستسار مرتضى منصور فى مؤتمر صحفى أن مجلس الادارة قرر منح تركي ال الشيخ، رئيس هيئة الرياضة السعودية الرئاسة الشرفية للنادى .



وأكد المغردون أن رفضهم ذلك يأتى من منطلق رفض أى تدخل خارجي من أى فى النادي، مكررين كلمة "كفيل " على آل الشيخ نظرًا لما يقدمه من دعم كبير.



وقال حسين أحمد، أحد المشاركين فى الهاشتاج: "لا إحنا بتوع كفيل ولا محتاجين كفيل لو النادي هينزل درجة عاشرة، الزمالك قايم بولاده وجمهوره وبس، تركي الشيخ لا يمثلنا ولا اللى أهداه الرئاسة الشرفية يمثلنا".



