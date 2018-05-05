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عقـــارات
تسليم عقود 4416 وحدة إسكان اجتماعي بالشروق
السبت 05 مايو 2018 05:01 م
مشروع الإسكان الاجتماعى
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مشروع الإسكان الاجتماعى
بدور إبراهيم
سلَّم الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق المجتمعات العمرانية، عددًا من عقود 4416 وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، لمستحقيها بمدينة الشروق.
وقال مدبولى: إن الوحدات التى تم الانتهاء من تنفيذها بالمدينة، تضم 3360 وحدة، 3 غرف وصالة، و1056 وحدة غرفتين وصالة، والوحدات كلها تشطيب كامل، وبنظام التقسيط على 20 عاما.
وطمأن الوزير الفائزين بالوحدات بشأن كابلات الكهرباء القريبة من الموقع، مشيرا إلى أن الكابلات بعيدة عن الوحدات السكنية، طبقًا للمحددات والاشتراطات التى وضعتها وزارتا الصحة والبيئة، رغم ذلك يتم البدء حاليا فى نقل كل كابلات الكهرباء من الموقع، وسيتم بدء تنفيذ وحدات بمشروع سكن مصر بالموقع قريبا.
وأعلن وزير الإسكان أنه تم حتى الآن الانتهاء من 265 ألف وحدة بالمشروع، بينما هناك 335 ألف وحدة أخرى فى مراحل تنفيذ مختلفة، مشيرًا إلى أنه يشعر بسعادة كبيرة فى كل يوم يقوم فيه بتسليم عقود الوحدات لمستحقيها بالمشروع، الذى أصبح علامة مميزة فى كل المحافظات والمدن الجديدة.
وأبلغ الوزير تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى الفائزين بالوحدات، وتمنياته لهم بدوام التوفيق، مؤكدًا أن الوزارة مستمرة فى بناء الوحدات لشريحة محدودى الدخل والشباب.
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